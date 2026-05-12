Víctor González Herrera dona 1.6 mdp para impulsar carreras STEM en México

El CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, puso en marcha el programa “Talento del Futuro” para promover el estudio y la enseñanza de carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) entre la juventud mexicana.

El objetivo principal es aumentar la matrícula estudiantil en estas áreas, especialmente entre las mujeres, ya que solo una de cada siete universitarias egresa de alguna carrera STEM, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Desde la Galería principal del SimiCasa Museo y en compañía de Graciela Rojas Montemayor, presidenta de Movimiento STEM+, Víctor González Herrera anunció una donación de un millón 650 mil pesos para impulsar el programa educativo.

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“La finalidad es solucionar problemas del mundo real y generar procesos de innovación con empatía y contextualizados para cada comunidad”, destacó el CEO de Farmacias Similares.

Este apoyo servirá para brindar orientación vocacional en escuelas públicas de nivel medio superior de todo México, en beneficio de alrededor de seis mil estudiantes.

Para Víctor González Herrera, este tipo de iniciativas contribuye a reducir, mediante la información, los prejuicios existentes sobre las carreras STEM, al mismo tiempo que combate la deserción escolar.

Un problema que sigue en ascenso en el país, durante el ciclo 2024-2025, la tasa de abandono escolar fue de 11.3 en educación media superior, por cada 100 estudiantes, de acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“El proyecto responde a una estadística crítica: 40% de los universitarios en el país eligen su carrera con la premisa de evitar las matemáticas, lo que dispara la deserción y la frustración laboral”, afirmó el empresario mexicano.

¿Cómo surgió la iniciativa “Talento del Futuro”?

El programa “Talento del Futuro” es resultado de la comercialización de las “Pastillas de la Bondad”, caramelos sin azúcar y adicionados con vitaminas C y D3 y zinc, de Farmacias Similares.

Con las ganancias generadas por la venta de este producto, el CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, dona el 10% a favor del Movimiento STEM+, una asociación civil que desde hace 9 años desarrolla, conecta y propaga la educación STEM en América Latina.