VIDEO: Explosión de tanque de gas provoca derrumbe de casa en Coacalco; hay lesionados

Esta mañana fue reportado el derrumbe de una casa, presuntamente provocado por la explosión de un tanque de gas estacionario, en el municipio de Coacalco, Estado de México.

Explosión de gas provoca derrumbe en Coacalco

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle La Magdalena, esquina con calle Monterrey, en las inmediaciones de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla, hasta donde equipos de emergencia acudieron para atender la situación.

La casa afectada se ubica en las inmediaciones de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla/X: @josuealeexis

Videos muestran magnitud de los daños

En videos que circulan en redes sociales se puede observar a vecinos e incluso perros entre los escombros de lo que fue una vivienda, misma que, de acuerdo con un testigo, quedó completamente destruida tras la explosión.

De igual manera, vehículos estacionados en la zona resultaron afectados, ya que sobre ellos cayeron grandes pedazos de concreto provenientes de la casa siniestrada.

Autoridades confirman posible acumulación de gas

“Autoridades municipales de #Coacalco atienden un incidente registrado en la colonia La Magdalena, derivado de una posible acumulación de gas en una vivienda, con afectaciones en inmuebles aledaños”, informó Protección Civil del Estado de México.

Se reportan varios lesionados, pero no hay confirmación de muertos/X: @vialhermes

Amplio despliegue de emergencia

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado de México, así como Bomberos de Coacalco, Tultitlán y Ecatepec, además de Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría General de Gobierno, C4, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Reportan lesionados; sin cifra oficial de víctimas

Hasta el momento, versiones extraoficiales señalan que hay 12 personas lesionadas tras la explosión que provocó el derrumbe de la vivienda; sin embargo, no hay confirmación de víctimas fatales.