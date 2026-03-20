Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Explosión de tanque de gas provoca derrumbe de casa en Coacalco; hay lesionados

El derrumbe se debió a la explosión de un tanque de gas/X: @JefeVulcanoCova
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:45 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Vecinos y elementos de emergencia llegaron al lugar para brindar apoyo a las víctimas

Esta mañana fue reportado el derrumbe de una casa, presuntamente provocado por la explosión de un tanque de gas estacionario, en el municipio de Coacalco, Estado de México.

Explosión de gas provoca derrumbe en Coacalco

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle La Magdalena, esquina con calle Monterrey, en las inmediaciones de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla, hasta donde equipos de emergencia acudieron para atender la situación.

La casa afectada se ubica en las inmediaciones de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla/X: @josuealeexis

Videos muestran magnitud de los daños

En videos que circulan en redes sociales se puede observar a vecinos e incluso perros entre los escombros de lo que fue una vivienda, misma que, de acuerdo con un testigo, quedó completamente destruida tras la explosión.


De igual manera, vehículos estacionados en la zona resultaron afectados, ya que sobre ellos cayeron grandes pedazos de concreto provenientes de la casa siniestrada.

Autoridades confirman posible acumulación de gas

“Autoridades municipales de #Coacalco atienden un incidente registrado en la colonia La Magdalena, derivado de una posible acumulación de gas en una vivienda, con afectaciones en inmuebles aledaños”, informó Protección Civil del Estado de México.

Se reportan varios lesionados, pero no hay confirmación de muertos/X: @vialhermes

Amplio despliegue de emergencia

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado de México, así como Bomberos de Coacalco, Tultitlán y Ecatepec, además de Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría General de Gobierno, C4, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Reportan lesionados; sin cifra oficial de víctimas

Hasta el momento, versiones extraoficiales señalan que hay 12 personas lesionadas tras la explosión que provocó el derrumbe de la vivienda; sin embargo, no hay confirmación de víctimas fatales.

Últimos videos
Lo Último
15:40 ¡Orgullosos! Real Betis presume convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana
15:35 Luis de la Fuente responde a Argentina tras cancelación de la Finalissima: ‘Teníamos toda la disposición de jugarla”
15:28 ¿Esta será la buena? Universidad de Chile hace oficial la llegada de Fernando Gago hasta 2027
15:28 ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
15:10 Festival de reggae internacional en CDMX reunirá a leyendas como Horace Andy, Johnny Clarke y Lady G
15:09 C.U., la segunda casa del América; las Águilas sólo han perdido cinco partidos visitando a Pumas en los últimos 20 años
15:02 ¡Traka! Yeri Mua cancela su gira en México y así puedes pedir tu reembolso
14:47 ¡Insólito en la Liga MX Sub-21! Suspenden el Mazatlán vs. Cruz Azul por invasión de abejas
14:39 'Hormiga' González apunta a la temporada goleadora más alta en la historia de Chivas
14:31 Candida auris: qué síntomas provoca el hongo que preocupa a la OMS
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Cristiano Ronaldo no vendrá a México: Portugal anuncia convocatoria para Fecha FIFA
2
Contra Muere Chuck Norris a los 86 años ¿Cuáles fueron las causas?
3
Futbol Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan tras cinco meses
4
Futbol FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
5
Futbol ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
6
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
Te recomendamos
Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Futbol
20/03/2026
¡Orgullosos! Real Betis presume convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana
Luis de la Fuente responde a Argentina tras cancelación de la Finalissima: ‘Teníamos toda la disposición de jugarla”
Futbol
20/03/2026
Luis de la Fuente responde a Argentina tras cancelación de la Finalissima: ‘Teníamos toda la disposición de jugarla”
¿Esta será la buena? Universidad de Chile hace oficial la llegada de Fernando Gago hasta 2027
Futbol
20/03/2026
¿Esta será la buena? Universidad de Chile hace oficial la llegada de Fernando Gago hasta 2027
¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
Contra
20/03/2026
¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
Festival de reggae internacional en CDMX reunirá a leyendas como Horace Andy, Johnny Clarke y Lady G
Contra
20/03/2026
Festival de reggae internacional en CDMX reunirá a leyendas como Horace Andy, Johnny Clarke y Lady G
C.U., la segunda casa del América; las Águilas sólo han perdido cinco partidos visitando a Pumas en los últimos 20 años
Futbol
20/03/2026
C.U., la segunda casa del América; las Águilas sólo han perdido cinco partidos visitando a Pumas en los últimos 20 años