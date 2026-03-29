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Viva prendió la fiesta de la Selección Mexicana con espectacular convivencia

Viva prendió la fiesta de la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte | ESPECIAL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:13 - 29 marzo 2026
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La reinauguración del Estadio Banorte tuvo un empate, pero las emociones brillaron fuera del campo

El ambiente futbolero comenzó mucho antes del silbatazo inicial. Viva preparó una experiencia que arrancó con una convivencia previa al esperado encuentro entre México y Portugal en el Estadio Banorte. La cita no solo prometía deporte, sino una celebración completa alrededor de la pasión por la Selección.

La primera escena parece salida de una fiesta itinerante: un transporte iluminado de verde recibió a los invitados, marcando desde el inicio el tono festivo. Ahí, entre luces y música, los asistentes fueron sorprendidos con playeras de la Selección Mexicana y de Viva, un gesto que reforzaba el sentido de pertenencia y anticipaba una noche especial. Snacks y bebidas circularon mientras las conversaciones giraban en torno al partido que estaba por venir.

El mariachi y los luchadores, no podían faltar en el transporte de Viva | ESPECIAL

Sin embargo, la convivencia pronto elevó la energía con una inesperada aparición. Un luchador irrumpió en el ambiente y, fiel al espectáculo de la lucha libre, comenzó a interactuar con los invitados. Entre risas, retos y dinámicas como los clásicos “toques” y los inevitables “pierrotazos”, el público se convirtió en protagonista de un show tan mexicano como el propio futbol.

El cierre de esta antesala no podía ser menos representativo. La música de mariachi tomó el protagonismo y transformó el espacio en una auténtica fiesta mexicana. Las voces, las trompetas y las guitarras sellaron un momento que mezcló tradición, entretenimiento y deporte en una sola experiencia.

Así lució el espectacular transporte de Viva | ESPECIAL

Con el ánimo en lo más alto, el grupo se trasladó finalmente al Estadio Banorte. Ahí, ya instalados en excelentes asientos, los asistentes fueron testigos de un momento significativo: la reinauguración del llamado Coloso de Santa Úrsula. El recinto, cargado de historia, volvió a vibrar con una afición entregada.

El partido entre México y Portugal cumplió con las expectativas. Fue un choque intenso, de ida y vuelta, en el que cada jugada se vivió con emoción desde las gradas. Así, la experiencia organizada por Viva, la aerolínea oficial de la Selección Nacional de México, no solo ofreció un acceso privilegiado al encuentro, sino que construyó una narrativa completa: desde la convivencia inicial hasta el último minuto del partido, cada instante reforzó la conexión entre afición, cultura y futbol.

Raúl Jiménez en juego ante Portugal en el Estadio Banorte | ESPECIAL
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