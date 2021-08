Triplemanía XXIX EN VIVO Y EN DIRECTO

Para Psycho Clown, el camino a convertirse en un ídolo comenzó con un tema musical que marcó sus primeras grandes victorias, como la máscara de Dr. Wagner Jr. “The Show Must Go On” era la canción insignia del Psicópata del Ring y ahora tiene que recordarla en todo momento porque tal y como indica la pieza, las funciones y los compromisos no han parado.

En Triplemanía XXIX tiene un compromiso serio ante Rey Escorpión y ahora el triunfo deberá tener dedicatoria hasta el cielo.

