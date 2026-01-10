Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO Ronda de Comodines NFL 2025

SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES:

¡Bienvenidos amigos de RÉCORD!

Packers 0 - 0 Bears | Primera serie ofensiva para los osos.

Packers 0 - 0 Bears | ¡Arranca el juego de Comodines!

Salen los equipos al frio de Chicago:

AP

AP

El segundo duelo de comodines trae a dos grandes franquicias de la NFL, las cuales buscan llegar a lo más alto, los Green Bay Packers y los Chicago Bears, desde el Soldier Field.

El equipo de los empacadores llega a la ronda de playoffs con una marca en temporada regular de 9-7-1, con una racha de negativa de cuatro derrotas en los últimos cuatro juegos; la más reciente ante los Minnesota Vikings de 16-3.

Por su parte, los osos encaran el duelo de comodines con la marca de 11-6, llegando con un saldo de tres victorias y dos derrotas en los últimos juegos de temporada regular; su último juego terminó en un marcador de 19-16 a favor de los Detroit Lions.

En temporada regular, Green Bay y Chicago se vieron las caras en una sola ocasión, con una emocionante y pareja victoria para la franquicia de los osos de Chicago de 22-16, en la Semana 16.