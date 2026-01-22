Liga Mexicana de Softbol 2026: Todo lo que tienes que saber de la nueva temporada

¡Play ball! La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) está lista para iniciar y será la tercera edición del campeonato. El proyecto que comenzó en 2024 se va consolidado poco a poco y en esta ocasión nuevamente serán ocho equipos los que salgan a escena.

Diablos Rojos Femenil, Algodoneras de Unión Laguna, Bravas de León, Charros de Jalisco, El Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco, Naranjeros Softbol Femenil y Sultanes Femenil son las franquicias que participarán en esta tercera temporada.

El equipo escarlata llega como vigente campeón, luego de imponerse en tres partidos a Sultanes el año pasado. Fue la segunda campaña en la cual el equipo regio perdió la Serie de la Reina, pues en la campaña inaugural cayó 3-1 contra Charros, primer campeón de la LMS.

Diablos es el vigente monarca de la LMS | IMAGO 7

¿Cuándo es la Serie de la Reina?

La Temporada Regular empieza este jueves 22 y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo, a menos que ocurra algún imprevisto. Los Playoffs están programados para comenzar el martes 10 del mismo mes con las Semifinales, que concluirán el domingo 15 en caso de que se necesiten cinco partidos para definir a los finalistas.

La Serie de la Reina está programada para iniciar el martes 17 y, si es necesario, se extenderá hasta el domingo 22. En 2024, El Águila, Charros, Sultanes y Diablos fueron los cuatro semifinalistas, mientras que el año pasado Bravas tomó el lugar de las veracruzanas y los otros tres equipos repitieron.

Dónde ver los partidos de la LMS 2026

La Temporada 2026 comenzará este jueves 22 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) con el partido entre Diablos y Charros en el Estadio Alfredo Harp Helú. Las acciones las transmitirá ESPN por televisión de paga y también en la plataforma de Disney+.

La LMS 2026 está lista para comenzar | IMAGO 7

La cadena transmitirá de manera regular los jueves y sábados, una Semifinal en exclusiva, la Serie de la Reina, el Home Run Derby y el Juego de Estrellas. Además, habrá cinco opciones más para que los aficionados puedan seguir las acciones de cada partido.

FOX debutará como televisora de la LMS; su primer partido será el de Olmecas de Tabasco y Sultanes Femenil desde el Walmart Park. Además, tendrá los derechos de dos partidos cada semana, de postemporada, la Serie de la Reina, Home Run Derby y Juego de Estrellas.

Claro Sports, TVC Deportes, AYM Sports y Canal Once también transmitirán algunos partidos y la Serie de la Reina; en el caso del Once se encargará de los partidos de los domingos. Además, todos los partidos de Temporada Regular estarán disponibles en LMB TV, que tiene un costo de preventa especial de 399 pesos.