LFA Draft 2026: Futuro, compromiso e innovación

La Liga de Futbol Americano (LFA) celebró el sábado 17 de enero el Draft LFA 2026, evento que marcó el arranque del nuevo ciclo deportivo y sirvió como marco para conmemorar el décimo aniversario de la liga, que se ha consolidado como el principal semillero del futbol americano profesional en México.

La jornada inició con la bienvenida de Michael MacDougall, fundador y socio director de Global Sports Capital Partners (GSCP), quien resaltó el impacto cultural del futbol americano en el país y el papel de la LFA como una estructura profesional diseñada para potenciar talento nacional y regional de forma sostenible.

Ante directivos, jugadores, medios e invitados especiales, el Draft también funcionó como un espacio de reflexión sobre el crecimiento de la liga y su proyección a futuro, respaldada por el creciente interés de la iniciativa privada en el desarrollo del deporte profesional en México.

¿Hacia dónde se dirige la LFA en su nueva etapa?

Como parte de su visión a largo plazo, la LFA anunció que contempla una expansión a nuevas plazas estratégicas como Cancún, Mérida, Tijuana y una nueva franquicia en Monterrey, con el objetivo de fortalecer su presencia nacional y acercar el fútbol americano profesional a más regiones del país.

Uno de los momentos destacados del evento fue la participación de Rommel Pacheco, director general de la CONADE, quien subrayó la relevancia de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para crear ecosistemas deportivos sólidos. Además, destacó las expectativas sobre la Selección Nacional de Flag Football rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde esta disciplina debutará.

El talento nacional protagoniza el Draft LFA 2026

En el plano deportivo, los Reyes de Guadalajara abrieron la primera ronda seleccionando a Joseph Gerardo Cortés Valadez, liniero defensivo mexicano considerado uno de los prospectos más completos de su generación. El segundo pick fue para Gallos Negros de Querétaro, que eligieron a Roberto Villalón, mientras que Raptors del Estado de México cerraron el top tres de una ronda inicial altamente competitiva.

El orden completo del Draft 2026 fue: Reyes de Guadalajara, Gallos Negros de Querétaro, Raptors del Estado de México, Dinos de Saltillo, Caudillos de Chihuahua, Osos de Monterrey y Mexicas de la Ciudad de México, reflejando el alcance nacional y la diversidad regional que caracteriza a la liga.

De cara al futuro inmediato, la LFA confirmó que la temporada 2026 comenzará en abril, en una etapa marcada por la profesionalización y el fortalecimiento institucional. Desde noviembre de 2025, GSCP asumió la gestión operativa de la liga, aportando capital y experiencia para robustecer su estructura, ampliar oportunidades comerciales y continuar impulsando el desarrollo del fútbol americano en México y América Latina.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.