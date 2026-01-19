Juegos Olímpicos de Invierno: los récords que se pueden batir en la justa de Milán

Los Juegos Olímpicos de Invierno, oficialmente conocidos como Milán-Cortina 2026, se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en diversas sedes del norte de Italia, con Milán y Cortina d’Ampezzo como principales anfitriones de una cita destinada a marcar un antes y un después en la historia olímpica invernal.

Más de 2,900 atletas de todo el mundo competirán por la gloria en 114 eventos repartidos en ocho deportes y 16 disciplinas. Se incorpora por primera vez el esquí de montaña (skimo) como deporte olímpico, ampliando aún más el programa invernal.

Juegos de Invierno l AP

De acuerdo con análisis de expertos y cobertura previa a los Juegos, hay varias marcas y hitos que podrían reescribirse o establecerse por primera vez en esta edición, entre ellas Lindsey Vonn como la medallista olímpica más longeva si llegara a subirse al podio.

¿Cuáles son los nuevos récords que podrían presentarse?

Lindsey Vonn — la medallista olímpica más longeva

La legendaria esquiadora estadounidense, a sus 41 años, podría convertirse en la medallista de mayor edad en la historia del esquí alpino en unos Juegos Olímpicos si logra subir al podio.

Lindsey Vonn l AP

Eileen Gu — máximo medallista en esquí estilo libre

Gu, que ya tiene múltiples medallas olímpicas, tiene oportunidad de seguir sumando y posicionarse como la atleta con más podios olímpicos en su disciplina.

Francesco Friedrich — “el rey del bobsleigh”

Si gana otra medalla de oro, podría convertirse en el piloto de bobsleigh más exitoso de todos los tiempos en Juegos Olímpicos, rompiendo el empate con los registros actuales.

Snowboard — el primer “three-peat” olímpico

Nunca un snowboarder ha ganado tres medallas de oro consecutivas en el mismo evento. Atletas como Chloe Kim (halfpipe), Anna Gasser (big air) o Ester Ledecka (parallel giant slalom) tienen oportunidad de lograr este hito sin precedentes.

Snowboard l AP

Mikaela Shiffrin — ícono del esquí alpino

La estrella estadounidense puede igualar o incluso superar marcas históricas de medallas olímpicas entre esquiadores alpinos, consolidándose como una de las más grandes del deporte.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 prometen no solo una celebración del deporte invernal global, sino también una cita repleta de historia potencial. Desde hazañas individuales hasta hitos nacionales, el frío escenario italiano puede convertirse en el catalizador de nuevas marcas olímpicas que quedarán para siempre en los libros de récords.

Lista de récords a batir

Medallista olímpica de mayor edad (esquí alpino)

Mayor número de medallas olímpicas en esquí estilo libre

Primer “three-peat” en snowboard (3 oros consecutivos)

Récord absoluto de medallas olímpicas entre esquiadores alpinos

Piloto con más oros olímpicos en bobsleigh

Mayor cantidad de medallas olímpicas para Gran Bretaña en Juegos de Invierno

Mejores tiempos o puntuaciones en varias disciplinas técnicas (velocidad, estilo libre, patinaje, etc.)

Este contenido fue realizado con herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de Récord