Clásico Mundial de Béisbol: todos los juegos del WBC se podrán ver en ViX y Televisa

El beisbol internacional vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la televisión mexicana. El Clásico Mundial de Beisbol 2026 regresará a la señal de TUDN y Televisa, marcando el retorno de este deporte a la televisión abierta tras un periodo de incertidumbre sobre los derechos de transmisión.

La noticia fue confirmada por el histórico cronista Antonio de Valdés, quien anunció que el torneo más importante a nivel selecciones será transmitido de forma gratuita en México, tanto por TV abierta como por plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el camino de la Selección Mexicana de Beisbol.

Japón ha dominado a lo largo de las ediciones | MexSport

El Clásico Mundial de Beisbol regresa a TUDN y TV abierta

Tras meses de dudas, se confirmó que TelevisaUnivision recuperó los derechos del Clásico Mundial de Beisbol 2026, lo que representa el regreso del 'Rey de los Deportes' a TUDN, señal que históricamente ha sido una de las casas del beisbol para la afición mexicana.

Los partidos del torneo estarán disponibles a través de televisión abierta, canales de TUDN y la plataforma de streaming ViX, garantizando cobertura total de todos los encuentros, incluidos los de la novena mexicana, que viene de firmar una histórica actuación en la edición anterior.

Ohtani recibiendo el trofeo del Clásico de Beisbol | MexSport

Este regreso es considerado un hito para los seguidores del beisbol en México, quienes podrán volver a disfrutar del torneo sin restricciones, fortaleciendo la presencia del deporte en la televisión nacional y consolidando a TUDN como un referente en transmisiones deportivas internacionales.

Fechas, sedes y debut de la Selección Mexicana en el WBC 2026

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 arrancará oficialmente el 5 de marzo en el Tokio Dome, con el duelo inaugural entre China Taipéi y Australia, marcando el inicio de más de diez días de intensa actividad beisbolera a nivel global.

La Selección Mexicana debutará el 6 de marzo en el Daikin Park de Houston, cuando enfrente a Gran Bretaña, en un partido clave para sus aspiraciones dentro de la fase de grupos, que se disputará del 6 al 11 de marzo.

Randy Arozarena estará de regreso con México | MexSport

Los Cuartos de Final se jugarán los días 13 y 14 de marzo en Houston y Miami, mientras que las Semifinales tendrán lugar el 15 y 16 de marzo en Miami. La Gran Final se celebrará el 17 de marzo de 2026 en el loanDepot Park, cerrando un torneo que promete volver a unir a la afición mexicana frente al televisor.