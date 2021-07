JJ Macías, el que 'sobrevivió' al cáncer de Higuera

SALVAN A CHIVAS

JJ la va a romper en Europa. Guarda este enunciado. Ya lo demostró en Liga MX, en especial con León. Hoy te cuento que Macías bien pudo hacer aquellos goles del Bajío en la Perla Tapatía, pero hubo un personaje que no soportaba al chamaco de 19 años que tenía personalidad fuerte, el cáncer de Chivas en la época reciente: el Mirrey Higuera.

El entonces asesor de Vergara decidió dejarle en bandeja de plata a Grupo Pachuca a la promesa rojiblanca para mostrarle a José Juan quién mandaba en el redil. Y por su culpa, casi lo pierde el Guadalajara.

El préstamo tenía como opción al León como primer comprador y el club esmeralda por supuesto que quería hacer válida la opción de compra del goleador en 2019 en lugar de regresarlo; lo querían blindar con una cláusula altísima, de más de 15 melones de los verdes. JJ y su gente pensaron que esto complicaría su deseo de emigrar a Europa, por el exagerado costo que tendría, así que con Amaury Vergara acordó regresar. Incluso en la serie de Chivas en Amazon está el pasaje donde el dueño y el goleador pactan este retorno.

Hoy están cerca de ver el fruto de esta relación, se va a préstamo pero con opción muy accesible a compra, y Chivas se quedará un porcentaje de la carta del goleador de 21 años de edad. Así que aunque Higuera estuvo a nada de meterle otra vez el pie al Rebaño, al final triunfó la lealtad.

Por cierto, te dejo por aquí la semilla de lo que voy a destapar del Mirrey de Michoacán en la próxima columna, que tiene que ver con la traición que le hizo a la familia Vergara estando en el club rojiblanco, con documentos y exhibiendo las triquiñuelas que hizo. ‘El enemigo en casa’ le pondré. Atento.

OTRO MARCHA A LA MADRE PATRIA

Justamente el técnico que aceptó a Macías en León y que lo llevó a su esplendor, haciéndolo jugar como no lo había logrado Chivas, también se marcha a España: Nacho Ambriz, quien hoy viaja a Huesca para presentarse.

Me contaron que finalmente, Nacho se va sólo con uno de sus auxiliares, Édgar Solano, clave en lo que logró con La Fiera, y su preparador físico de confianza, Luis Martínez. El timonel dará una conferencia de prensa donde se despedirá de la afición mexicana, contará los objetivos que tiene en el Viejo Continente y agradecerá a todos los equipos a los que dirigió en nuestro país, incluido al León. Eso sí, me cuentan que no hablará de por qué ya no siguió con La Fiera, donde estaba por implantar una dinastía que terminó por quedarse en mero deseo porque no se arreglaron para continuar.

¿Y PARA QUÉ SIGUE EN LA NORIA?

Un estratega que sí se arregló, que este lunes ya se hizo oficial, y que con él su equipo cerró y afinó máquina con las mismas piezas como ningún otro es Juan Máximo Reynoso con Cruz Azul, que se suma a Corona, Aguilar, Martínez y Rivero como ejemplos de un tremendo trabajo de negociación en La Noria por parte del equipo que encabeza Álvaro Dávila, cuyo brazo derecho, Héctor Lara, supo hacerla de director deportivo y seguir la línea de la austeridad con inteligencia y entendimiento de lo que pedía la otra parte. Una labor que hace años no se veía en La Máquina.

Ahora, después de que este equipo chambeó a tope estas últimas semanas, en La Noria surge una pregunta recurrente y hasta molesta: ¿Y Ordiales? Cuestión que encierra más interrogantes: Si no participa ya en negociaciones del equipo estelar, ¿sigue siendo director deportivo? Si lo trajo Billy Álvarez, ¿no entenderá el conflicto de intereses que esto provoca? Y si ya pasó la estafeta, ¿no debería hacerse a un lado? Lo único seguro es que sigue con contrato en Cruz Azul y por lo tanto sigue cobrando, pero nadie sabe hasta cuándo.

LOS PONEN A PUNTO PARA EL MERCADO

Ya que viste que Nico Castillo y Renato Ibarra están vestidos de nuevo como americanistas, entrenando con el club, tengo que ponértelo muy claro: ninguno tiene cabida de regreso en el primer equipo. Así de fácil.

¿Qué hacen? Pues en términos de mi querido Checo Pérez: es la puesta a punto, es decir, los están afinando para que se los lleve algún equipo, pues ambos tienen contrato vigente y les van a seguir pagando su sueldo, así que mejor que sea pateando balones en algún lugar.

Eso sí, me contó mi oreja emplumada que Santi Solari está sorprendido por el buen desempeño físico de Nico en la pretemporada en Estados Unidos, y por eso se animó a darle esos minutos, con aval de la directiva, además de que en sus estudios médicos reflejan avance sin recaídas.

BATEAN A ‘PREMIER’ POR FALTA DE CLARIDAD

Manotazo en la mesa el que dio Doña Fede este lunes al anunciar que bateaban a los posibles invitados de la Segunda Premier a la Expansión Em Ex por salir reprobados en la auditoría que les aplicaron. Además de Matamoros y Durango, el Irapuato de los San Román peleaba su lugar como Campeón de la división inferior, sin embargo, los echaron para atrás.

La auditoría financiera, así como el desarrollo del control económico y la estructura legal, la hizo la firma externa Ernest & Young y la presentó justo este lunes a la FMF, incluido Pepe Vázquez, presidente de la Premier. El gran argumento que detonó la negativa es que ‘no tienen información financiera confiable’.

Y eso que hasta el gober Sinhue echó una llamada a la Liga MX para tratar de convencerlos de que ‘no dejaran a la región sin futbol’, pues lo ve clave para que no empeore el complejo momento social que vive el estado; además, les comentó que podía ayudar a traer inversión de empresarios locales. Sin embargo fue la auditoría la que condenó al club de los San Román, quienes por cierto, con este revés, podrían dejar de una vez por todas ya el futbol de ‘alta competencia’. Veamos.

HAY PEORES EN LA EXPANSIÓN

Lo que es una realidad es que si esta auditoría es ruda con los de la Premier, hay clubes en la Expansión que no la pasan. Hoy te platico del peor de todos: Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que no tiene pies ni cabeza.

Pues resulta que el proyecto que estaba armando nuestro amigo Miguel Mansur en el Corre se cae a pedazos y ya hay hasta dinero perdido. Es toda una novela, pero hago un resumen ejecutivo.

Mansur buscó a gente que le armara un proyecto con los 20 melones nacionales de subsidio que le da la Liga MX, con jugadores que no salieran caros y gente que le sepa al tema, como Christian Barrientos, quien llevó al Borita Alcantar y futbolistas. Pero, desde gobierno vino la advertencia: ya no le muevas porque vamos a poner a otro. Miguel no se la creyó …hasta que le cerraron la cortina.

Resulta que el polémico gober Cabeza de Vaca ya destapó a su gallo para sucederlo: César Verástegui, mejor conocido como ‘Truco’, quien ya tiene al bueno para hacerse cargo del equipo: Felipe del Ángel Malibrán, quien ha estado armando al Corre por su parte y no contempla a casi nadie de los que Mansur puso para el siguiente torneo.

La gran bronca son dos: primero que hay jugadores y otros colaboradores con contratos recién firmados con la UAT que Malibrán no va a reconocer y se viene una novela de adeudos. Y la principal: al empezar a rastrear los gastos y la inversión en el club de Ciudad Victoria, resulta que sí operaron con el presupuesto de 20 millones de pesos, pero que además de la lana que ya le entregó la Liga MX a Mansur, resulta que de gobierno también le llegó a través de la universidad la misma cantidad. Pero sólo hay gasto de 20. Aunque le llegaron 40. ¿Dónde quedó el faltante? El misterio que está por explotar en Tamaulipas y que ensuciará a la Expansión Em Ex.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JJ MACÍAS, AGRADECIDO CON CHIVAS TRAS CONCRETARSE SU TRASPASO AL GETAFE.