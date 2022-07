¿Quién destrabó la salida de Giménez a Feyenoord?

El fichaje de Santi Giménez con el Feyenoord ha sido complicado, pues ni La Máquina ni el Tri querían que se fuera antes del Mundial, no les convenía, pero el juvenil se quema en ganas de dar el brinco a Europa.

¿Cómo se destrabó lo de Santi? La clave fue su papá, el Chaco, quién acompañó al ‘9’ celeste a platicar con Víctor Velázquez, el mandamás cementero, para pedirles que lo dejaran volar.

La oferta desde Países Bajos era mala desde el inicio, incluso cuando llegó la nueva no convenía a La Máquina. La directiva le pidió esperar pensando que el Mundial lo cotizaría mejor. Incluso, por increíble que parezca, el Tata le recomendó aguantar en México para ser contemplado en la lista a Qatar, para llegar con ritmo. Feyenoord lo quiere como competencia a Danilo, no como estelar.

Sin embargo, su representante, Matías Bunge, le aseguró que no se va a repetir esta oportunidad y que debían tomarla ya. El contrato de Santi con Cruz Azul vence en el verano del siguiente año, es decir, a partir de enero podría negociar con otro club; sin embargo, cuando renovaron por tres años, en 2020, los Giménez aseguraron a La Máquina que no se marcharían sin retribuirle con el ingreso de una venta, cosa que hasta hoy mantienen como compromiso.

SI LO LLAMAN, VIENE

La parte más extrema y de poca paciencia de la afición del América y hasta de Chivas, en redes sociales, que está tronando con los técnicos interinos que ahora encabezan los proyectos, puso un nombre como reemplazo: Antonio Mohamed, recién cesado en Brasil a pesar de tener buenos resultados con el Mineiro.

La exigencia en Brasil es extrema: fue Campeón del torneo regional y Supercopa, y su salida fue súbita tras perder en Libertadores: “Me sacaron”, lanza Tony desconcertado a sus cercanos. Me cuentan que se toma las cosas con calma, tanto que no descarta tomarse el resto del año para descansar, darse una vuelta por el Mundial y después analizar propuestas.

Sin embargo, te puedo asegurar, porque así lo ha expresado Toño, que si los astros se alinean sobre Coapa y las Águilas deciden buscarlo, va a escuchar la propuesta; es decir, no le dirá que no al América para volver. Veamos.

HABRÁ PACIENCIA

Ahora, sobre la continuidad del Tano. Es increíble que con cuatro jornadas exista inquietud y molestia en un sector. Hay poca memoria, el torneo anterior fue un inicio idéntico; hoy desde la posición 15 de la Tabla General aún hay un tramo largo para recorrer.

Con todo, el cuerpo técnico de Ortiz tiene el voto de confianza de la directiva, que entiende que estos resultados son producto del trajín de viajes y partidos. La intención es seguir con el actual técnico hasta el Mundial, pero tampoco se dormirán como para no hacer un cambio a tiempo. Cosa que no se necesita aún.

ESTRENO EN CASA

Qué fiestón van a armar los Pumas mañana en el Olímpico con la presentación ante la tribuna de don Daniel Alves da Silva.

Me cuentan que el histórico brasileño llegó 'impecable' en lo físico; sin embargo, saben en Cantera que con la altura y la contaminación, la adaptación no puede ser tan rápida como quisiera la afición.

Y aun así, de una vez te adelanto: Dani jugará ante Mazatlán. Claro que no será titular, pero la directiva del club espera que lo puedan meter de cambio para que toque balón y siga el enamoramiento con los auriazules.

PELIGROSA ACUSACIÓN

Para cerrar el caso del cuerpo técnico de Maribel, ya cepillada por Doña Fede de la Femenil Juvenil. En resumidas cuentas, sin ventilar nombres, sino la situación que derivó en las quejas, fue así: un integrante del cuerpo técnico estableció una relación con una de las jugadoras, y, por tanto, hubo tratos de privilegio que varias detectaron y que no les parecieron. El testimonio que publicó la revista Proceso ayuda a dar mucha luz al caso.

La dinámica escaló hasta los padres de las inconformes y uno decidió mandar la queja a Doña Fede, que llegó al escritorio del Inge De Luisa y ahí se tomaron medidas.

Con las entrevistas salieron al descubierto preferencias que existían con un grupo de futbolistas, por las alineaciones y hasta el acomodo de los cuartos en concentración, por ejemplo, pero en ninguna hubo acusación de acoso sexual, como se especuló de forma irresponsable por parte de comunicadores y sobre todo de tuiteros que se dieron vuelo con los memes.

Cortar a Maribel responde a no poner el alto a esta relación y a los privilegios derivados, no por abuso sexual o algo por el estilo. Así de claro. Es una realidad que el acoso es un tema recurrente en el balompié femenil, en nuestro país es tabú y ni siquiera el feminismo más radical se atreve a exhibir. Si supieras las historias de extorsión, de abuso de poder, terminarías asqueado. Pero la salida de Domínguez de la Sub 20 no fue el caso.

