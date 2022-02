Tata Martino se irá del Tri si pierde contra Panamá

MARTIRIO

Ya lo advirtió el Inge De Luisa: Se acabaron las garantías para Martino en el Tri. Así de claro: una derrota ante Panamá, cosa inadmisible, encenderá la hoguera para el técnico nacional.

Con el Tata ‘Martirio’, la eliminatoria a Qatar da bandazos cada juego, de estar cerca de ser segundos y despreocuparse por el Repechaje, a meterse de lleno en la pelea por evitar ir a disputar un boleto contra Oceanía. Contraste de resultados, pero constante en rendimiento: no jugamos a nada.

Por supuesto que volví a preguntar con mi mejor oreja en Doña Fede cuál es el futuro del entrenador, y la respuesta es clara: Debemos esperar al juego con Panamá para tomar una decisión. ¿Cómo está el panorama?

Perder contra los canaleros hará que arda Troya, lo que desencadenará el adiós del técnico argentino por comprometer la calificación, pues ya no dependería de México evitar el cuarto puesto.

Un empate provocará que la reunión en Toluca, junto a Torrado, que sé que tiene el puesto de selecciones, pero media Federación se pregunta para qué carambas está, sea para escuchar sus explicaciones y valorar si se marcha o sufrimos en el cierre del Octagonal con el argentino.

La victoria le pondrá paños fríos a la situación, pues ya más cerca del boleto casi se asegura que se mantenga en Qatar en las riendas del Tricolor.

Así, dejó de ser imposible ver a un nuevo bombero en el banquillo mexicano, es una realidad latente, que plantea una gran incógnita: ¿Si no es Martino, quién? Y para esa aún no hay respuesta en Doña Fede. Que los Dioses del estadio nos agarren confesados.

SE LES COLARON

Bastante chafa quedó el grito orquestado por Doña Fede en el Azteca para sustituir el prohibido por FIFA: “¡Eeeeeeh, México!”, se coreó en las gradas del Coloso, pero como no tiene la misma métrica ni el énfasis de aquél, estoy seguro que no va a pegar. Ojalá que me equivoque, porque de seguir aquél, el castigo que le sigue al veto es deducción de puntos, y si llegamos, madre mía, para como vamos quedaremos debiendo.

Pues Doña Fede estaba segura que podría controlar a sus cerca de dos mil 500 invitados en el templo futbolero de Santa Úrsula, pero ¡oh, sorprais! Fue sonoro el grito de “¡Fuera Tata!”, o el de “¡Chicharito!”, y otras linduras, porque no esperaban la que les aplicaron: muchos de los asistentes no eran los que les regalaron las entradas, ¡porque las mandaron a la reventa! Así como lo lees.

Aunque pensaban que las familias de los miembros de la FMF, incluidas las de futbolistas, y los patrocinadores consentidos iban a echar porras de las buenas en el Azteca, resulta que varios de estos vendieron los boletos del exclusivo partido y cayeron en manos de los tipos que las ofrecen 10 veces más caras en las inmediaciones del

estadio. Así que hubo mucho ‘no invitado’ en la tribuna que no acató la recomendación de Doña Fede. Veamos cómo se comportan mañana contra Panamá.

Lo que veo también muy complicado, es que la FMF se atreva a abrir el inmueble para los 40 mil que quieren que asistan contra EU en casa, pues si con dos mil 500 le echaron peligro, imagínate con el monstruo ese y peor si se llega a dar la frustración del rendimiento y del resultado de nuevo. Para mí que van a meter reversa después de ver lo que ya sucedió con Costa Rica.

NO SABE SI SE VA

Vaya pachanga que se armó con la crítica de los televisos al Ame la semana pasada. Me mantuve al margen hasta saber qué había pasado realmente y sólo te actualizo un par de cosas.

Primero, mi compadre el Fantom se dio vuelo para explicar cómo estuvo la queja desde el Nido y lo que sucedió con los conductores, especialmente con Paco Villa, de quien ya explicó que renunció a TUDN, y que no se aplica de inmediato, pero está en evaluación de ambos si renovarán el contrato, que acaba en diciembre. De los otros tres, El Perro, don Enrique Borja y Bracamontes, no pasó a mayores, primero porque el exgoleador mexicano no se metió con el club, y los otros dos publicaron la disculpa; eso sí, tengo que decirte que el Profe ‘Braca’ publicó en Twitter un pantallazo con el whats que le mandaron, ventaneando al que se lo envió, pero lo borró de volada.

A Villa le queda contrato hasta diciembre, después del Mundial como a la mayoría, y como ya te adelanté que van a retachar a CDMX al talento de TUDN para disminuir costos, pues Paco no se quiere regresar y está evaluando si se queda por allá. La nueva que me contaron es que no es necesariamente todo como se dijo, y de entrada, Villa aseguró a otros conductores de Televisa que él ‘no había renunciado’, y le agradeció el apoyo a los que se acercaron a externarle su apoyo.

Hay varias de mis orejas en el medio que creen que todo fue orquestado por la alta esfera de Chapultepec para generar rating en el juego ante Panamá, cuando ya estuviera Azteca en directo como competencia. Incluso dudaron que Paco diera positivo para el duelo de Jamaica que narró la Zorrita junto al Perro, para crear más expectativa. No tengo más herramientas para asegurarlo más que la especulación de quien me lo cuenta. Lo que es un hecho es que volvió a ganar Azteca en el rating del domingo y TUDN no encuentra cómo revertir esa abrumadora tendencia que deja en claro que la afición prefiere a Martinoli, García, Zague, Campos, Medrano, Warrior y compañía.

CAMBIO EN DOÑA TELE

Por cierto, ya de salida, si viste que el Ruso Brailovsky se despidió ya de Fox Sports desde la semana pasada, te preguntarás a dónde va, y pues no está claro su futuro. Una oreja bien informada me aseguró que va para Estados Unidos, para unirse al talento que comanda su buen amigo Andrés Cantor: a Telemundo, sobre todo pensando en reforzarlos para el Mundial de Qatar que transmitirán en el país del norte. Veamos, si lo confirmo, te aviso.

