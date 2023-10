¡Van por Messi!

Me arranco con uno de Televisa, que si creías que todo el músculo que ya han logrado, tirando la casa por la ventana con Faitelson y Marín, con los derechos de los Olímpicos, y con la apuesta de todo lo demás en espectáculos y noticias, con Katty Perry incluida en el UpFront, ya no había más, pues te equivocas.

Mi oreja de las antenas de vinil de la televisora de Chapultepec me contó que para el próximo Teletón también están buscando pegar con tubo y que además de tener amarrada ya a la señora de Francotirador, a la Katty Perry, pues están en pláticas para traerse a don Lionel Andrés Messi desde Miami, para que participe en la recaudación de fondos del evento anual de Televisa. ¿Lo lograrán? Hoy yo ya no lo dudo, ¿tú sí?

INTERCAMBIO DE HUMO EN EL NIDO

Por ahí leí que era opción Chiquito Sánchez para el América a cambio de Richard Sánchez, otra burrada de los que no le saben al negocio. Primero, en el Nido no están buscando deshacerse así de fácil de un seleccionado nacional de tremendo nivel como el paraguayo, y lo más importante: Pachuca jamás, jamás de los jamases (como dijera mi amigo Faitelson) hace intercambios; ya sabemos que los Tuzos cotizan alto a su talento y sus opciones son venderlos al mejor postor. Así que no hay nada de ese rumor.

YA NO LE RESPONDÍA EL PLANTEL

Pues a muchos nos sorprendió el cambio de timón en la capital mundial del chorizo con la salida de Nacho Ambriz, para mí el mejor técnico mexicano de los últimos años, ganador y con un estilo ya atractivo. Me cuentan que le dieron las gracias no por los resultados, pues Toluca sigue ahí luchando por calificar directo, sino porque el plantel ya no le daba más al entrenador.

La directiva escarlata podía irse por la fácil, poner el piloto automático y ver para qué alcanzaba, pero creen que hay plantel para pelear el título y el grupo ya no le respondía a Nacho, así que con su cambio esperan efectos de inmediato, positivos, para lucir el potencial y pelear de nuevo por la Final. Veamos.

MUCHA LANA POR LA FOTO

De salida, vaya evento que se aventaron mis amigos de Exma 2023 en el auditorio, con ponencias interesantes y dos joyas deportivas: mi Chicharito Hernández y Tom Brady. Sin embargo, quiero contarles de la queja que recibí de algunos que se aventaron a pagar la pulsera roja para estar cerca de los ídolos.

De entrada, sólo el acceso VIP salió en tres mil dolarucos, es decir, unos 55 mil de los del águila, y prometía conocer al futbolista mexicano y al multiganador quarterback, además de los panelistas, pero para los que lo pagaron, sólo pudieron tomarse una foto con Tom, sin meter el celular y se las mandaban por correo después, y una cena con todos … excepto, adivinaste, Hernández y Brady. Vaya negociazo que se aventaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PERRO BERMÚDEZ: "ESTÁN TRAYENDO A DOS GENTES QUE DEDICARON A MADREAR A TELEVISA”