México debe aprovechar estos 7 meses

Señoras y señores, todo el mundo habla sobre el sorteo de la Copa del Mundo, es el tema en todos lados de plática en todos lados: en casa, en restaurantes, en el trabajo, y es lógico es un Mundial de Futbol y un Mundial siempre llama la atención y más si el país donde tú vives está calificado y siempre hay el morbo de saber si México puede jugar el quinto partido, o puede ser campeón del Mundo o la esperanza y todos los equipos tienen la esperanza de llegar a la Final y ser campeones del Mundo, desde el más pequeño hasta las grandes potencias.

Yo creo que a México le tocó un grupo complicado, tienen como cabeza de serie a Argentina que ha sido siempre difícil para México, con Argentina nos hemos enfrentado en varios Mundiales y hemos perdido siempre contra ellos, Argentina ha superado mucho su nivel, hoy Argentina ha hecho una gran Eliminatoria detrás de Brasil, es verdad que Messi ya está en la parte final de su carrera, pero han aparecido otros jugadores y Scaloni, que no confiaron en él en un principio se consolidó como un buen técnico y Argentina terminó jugando muy bien al futbol siendo segundo lugar de la Clasificación de Conmebol, que no es nada fácil quedándose a unos cuantos puntos de Brasil que tuvo una Eliminatoria fantástica, pero superaron a otros equipos como Ecuador y Uruguay que cerraron bastante bien y Perú que va a la Repesca.

Yo creo que México sabe quién es Argentina y sabe como juega Argentina, y el técnico es argentino y sabe perfectamente como debe de jugarle a Argentina o cómo Argentina le puede jugar a México; hay que reconocer que Argentina es superior al futbol mexicano de todas, todas. Cayó un europeo, no es de los europeos más poderosos, Polonia. Polonia es un país que no ha calificado a muchos mundiales, pero ya en alguna ocasión en España 1982 hizo un gran trabajo; en 1978 en Argentina nos tocó estar con Alemania, Túnez y Polonia y todo el mundo decía que México ganaba fácilmente, que Alemania estaba viejo, que Túnez no era nadie, y que Polonia era menos cuando Polonia venía de ser campeón olímpico. Polonia nos ganó con una generación de jugadores fantástica que no ha repetido Polonia nunca más, Túnez nos ganó y nos goleó Alemania y terminamos en el último lugar.

Ahora es diferente porque México tiene otro equipo y Polonia tiene a otro tipo de equipo, es verdad que la mayoría de los jugadores polacos juegan en Ligas europeas, no juegan en Polonia, casi todos juegan en España, Italia, Inglaterra, Alemania, en otras Ligas y eso los ha hecho crecer mucho, están muy fogueados y tienen una selección que eliminó en Repechaje a Suecia que era un equipo rocoso, difícil, complicado y finalmente les ganaron; además, tienen a un centro delantero que ha marcado 75 goles en Champions League, Lewandowski es un artillero letal, con gran movilidad, centro delantero del Bayern Munich, un jugador de 33 años que vive un muy buen momento, Polonia va a ser un rival complicado.

Arabia Saudita va a estar en casa, Qatar es como si fuera su segunda casa por lo tanto no será fácil ganarles tampoco, pero es posible que Arabia Saudita sea el más debil. Ahora México tiene que mejorar mucho porque hizo una Eliminatoria difícil aunque terminó siendo segundo lugar, está bien clasificada por la FIFA, pero no es una Selección poderosa en este momento; yo creo que arrancarle un punto a Argentina sería maravilloso y tanto Polonia como México tendrán que ganarle a Arabia Saudita y quizás el que haga más goles pase, el problema si es la fase de grupos, pero el problema real aparece cuando es el cruce porque si pasa en primero que e smuy complicado por Argentina posiblemente se encontraría con Dinamarca, si pasa en segundo lugar que es lo que puede suceder se encontraría a Francia y Francia e suno d elos grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo, tienen un gran equipo, mantienen al equipo que ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018, van a repetir técnico, jugadores, tienen a Mbappé, gran figura del futbol europeo, centro delantero como es Benzema, buena defensa, buen mediocampo, buen portero y un buen entrenador con Deschamps; Francia es un equipo ya probado con posibilidades de repetir como campeón del mundo.

Por lo tanto México tiene que hacer una gran preparación, la preparación adecuada para enfrentar a Argentina, enfrentar a Polonia, no desperdiciar a Arabia Saudita y prepararse para ver a Francia o a Dinamarca en cualquier momento. Dinamarca fue semifinalista de la última Euro con Eriksen, jugador que cayó fulimando en la cancha por un infarto, los médicos lo recuperaron con un gran trabajo, dejó el futbol inglés para irse al italiano y ha regresado a la selección danesa, ha metido goles y está en un muy buen momento, no es fácil; México tendrá que levantar mucho en estos 7 meses que le quedan por delante. Por lo demás veo un Mundial muy parejo, no hay grupo de la muerte, Qatar, país sede tendrá problemas con Países Bajos, quizás con Senegal; Inglaterra no tendrá problema con Irán, Estados Unidos y un Repechaje europeo, Francia está con Dinamarca, España tiene a Alemania, se conocen bien, es un clásico europeo, la última vez que se enfrentaron España ganó 6-0 en un amistoso, pero los alemanes ya sabemos que en los Mundiales cambian y están haciendo un recambio, todo puede pasar porque tienen a Japón y a un Repechaje que podría salir Perú que tampoco les hará daño. Bélgica tiene a Croacia, subcampeón del mundo, equipo veterano, Canadá que solamente ha jugado en México 1986 y a Marruecos, equipo africano fuerte, rudo y corrioso. Brasil que es otro de los favoritos va a enfrentar a Suiza, a Serbia, dos europeos y a Camerún africano complicado.

No hay grupo de la muerte, hay cruces complicados, por ejemplo el cruce de España y Alemania, el primero seguramente iría contra Croacia, si terminan segundo van a enfrentarse a Bélgica, un equipo muy parejo del futbol europeo. Hay partidos complicados, pero mucho depende de como lleguen las selecciones, el torneo empieza el 21 de noviembre, será un torneo atípico porque los jugadores llegarán con menos partidos, probablemente menos cansados, no habrá tanto calor como lo hay entre junio y julio en Doha. Los estadios son nuevos, espectáculares, me parece que será un Mundial vistoso, llamativo por ser un país pequeño con dos millones y medio de habitantes de los cuáles son 350 mil cataríes, los demás son de otros lugares d elas Repúblicas Árabes o de extranjeros que viven en Qatar. Es un país desarrollado, fuerte y se espera que hagan un buen mundial de futbol como huésped. Ojalá que en México lo entiendan, se pongan las pilas los jugadores, entrenador y la Federación Mexicana de Futbol y trabajen los 7 meses que quedan sabiendo quienes son los rivales.

