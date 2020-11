¿Qué posiciones buscará reforzar Chivas para el siguiente torneo?

CHIVAS YA BUSCA REFUERZOS

Este torneo no ha sido lo que esperaban de principio a fin, desilusión en sus seguidores, desilusión por los resultados, y la situación en la tabla que no deja satisfecho ni a directiva, ni a cuerpo técnico ni a algunos jugadores, por eso las peticiones de tres o cuatro refuerzos de Víctor Manuel Vucetich a su presidente será escuchada, y de ser necesario traerán al menos tres o cuatro jugadores para el siguiente certamen, elegidos en su mayoría, y con el perfil de jugadores que le gusta al cuerpo técnico y con lo que ha tenido éxito. Desde ya se han puesto a sondear, armar listas de candidatos, algunas charlas, y analizar la situación del actual plantel para ver quién puede ser utilizado como moneda de cambio, vendido o intercambiado. La realidad es que Vucetich ya comienza la planeación, pase lo que pase, para el siguiente certamen, en donde tendrá la voz cantante, previo visto bueno del área deportiva de la institución, con la finalidad de formar al mejor plantel posible para combatir y poner a Chivas en lo más alto como equipo e institución.

Las posiciones que priorizaría el cuerpo técnico serían: Un delantero, ante el poco gol del equipo, un volante mixto que ayude a la recuperación y creación de juego, un volante que jugaría por las bandas, y posiblemente un portero que genere seguridad al arco rojiblanco.

AMAURY, HARTO DE ESTE REBAÑO

En un torneo donde se ha hablado más de lo que hacen fuera de cancha que dentro de la misma, y donde la indisciplina, el poco compromiso, y la irresponsabilidad, ha lucido más que los pilares de la institución a la que pertenecen, el dueño de las Chivas se ha hartado de los señalamientos a su persona y a su equipo por la poca disciplina de su plantel y las formas en la que se conduce el primer equipo, por lo que ha girado instrucciones precisas y de manera contundente para terminar de una vez por todas con dicha situación, por lo que Ricardo Peláez tiene la encomienda de generar mano dura desde ya en el plantel que ha formado, no perdonar un sólo motivo más de indisciplina dentro y fuera del equipo, por lo que el plantel está por enterado de que ahora en adelante la mano dura y responsabilidad individual será vigilada y analizada con lupa, incluso de ser necesario para el siguiente torneo hacer una limpia, se hace. Lo más importante para Amaury Vergara es la institución y su plantel lo debe de entender o sino estarán fuera y no serán jugadores de Chivas.

AMÉRICA Y RAYADOS LLENAN EL TRI

Este jueves se dará a conocer la lista de Selección Mexicana para los juegos amistosos en Austria, pese a la situación del país europeo por el rebrote de Covid-19. La Selección Mexicana ya cuenta con los permisos para viajar y ser recibidos en el Viejo Continente, y para estos encuentros Gerardo Martino tiene contemplado una lista de alrededor de 26 jugadores. Tres porteros que por su momento y jerarquía tienen su llamado asegurado: Alfredo Talavera, Hugo González y Guillermo Ochoa, quien regresa luego de un mes lesionado con su equipo, quien aportará otros tres jugadores que vienen en excelente momento: Henry Martín, Sebastián Córdova y Jorge Sánchez, para sumar cuatro elementos. En esta misma convocatoria estarán: Uriel Antuna, Alexis Vega, César Montes, Chaka Rodriguez, Gallardo, Carlos Rodríguez, entre otros de la liga local. De Europa concentrarán los de siempre y evidentemente la gran posibilidad de por fin ver juntos en el ataque del cuadro mexicano a Raúl Jiménez junto a Corona y Lozano.

LOS ÚLTIMOS, PAGAN O PAGAN

Casualmente, como todo lo que ocurre en el futbol mexicano, han comenzado a sonar los teléfonos de algunos involucrados para evitar pagar la cuota económica por terminar en los últimos lugares del torneo, dinero que iba al fondo para los equipos de la Liga de Expansión, con el pretexto de que la situación económica no es la idónea derivada de la pandemia, y que es mejor regresar a las bases y buscar que en un año más puedan subir los equipos de la división de ascenso, evidentemente buscando y con el fin de no pagar y no cumplir con los acuerdos que ellos mismos formularon hace meses para protección de sus mismos equipos. Sin embargo, otros dueños que no están involucrados en el tema de pagar por el mal torneo, están en completa y absuelta negación a tal iniciativa por el hecho de no ser estos equipos los que liquidan las cifras previamente aprobadas. Serán los 18 equipos quienes tengan que subsanar esa deuda con la liga de abajo, por lo que no están de acuerdo en hacerlo y de nueva cuenta salvar a algunos a costillas de la credibilidad de la FMF y el futbol mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YON DE LUISA CONFIRMÓ QUE SÍ HABRÁ GIRA EUROPEA PAR EL TRI EN NOVIEMBRE.