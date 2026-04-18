¿Cuándo y dónde ver el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

La expectativa crece en Argentina ante una nueva edición del Superclásico, donde River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el Estadio Monumental por la Jornada 15 del Torneo Apertura. Con el cierre de la fase regular a la vuelta de la esquina, el duelo no solo tiene el orgullo en juego, sino también implicaciones directas en la clasificación rumbo a los playoffs.

El gran momento del River del Chacho Coudet

El conjunto millonario, ahora bajo el mando de Eduardo Coudet, atraviesa un momento inmejorable. Desde la salida de Marcelo Gallardo, el equipo ha encontrado una nueva dinámica que lo tiene como uno de los más sólidos del campeonato, acumulando una racha de siete partidos sin conocer la derrota, con seis victorias y un empate.

River llega a este compromiso ubicado en la segunda posición del Grupo B con 26 unidades, números que reflejan la consistencia del equipo en esta recta final del torneo. La ofensiva ha sido clave en este repunte, mientras que la defensa ha mostrado mayor solidez en comparación con jornadas anteriores.

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¿Cómo llega Boca?

Del otro lado, Boca Juniors encara el clásico con la necesidad de sumar para asegurar su lugar en la fase final. El conjunto xeneize se ubica en la cuarta posición con 21 puntos, una situación que, si bien lo mantiene dentro de la zona de clasificación, no le permite margen de error en este cierre de torneo.

El rendimiento de Boca ha sido irregular a lo largo del certamen, alternando buenas actuaciones con tropiezos inesperados. Sin embargo, en partidos de esta magnitud, la historia suele quedar de lado y el equipo sabe que un triunfo en el Monumental podría significar un impulso anímico clave.

Boca Juniors venció a Barcelona con anotación de Santiago Ascacíbar incluída | AP

El contexto del torneo añade un ingrediente especial, ya que se trata de la penúltima jornada antes de los playoffs, donde avanzan los ocho mejores equipos de cada grupo. Esto convierte al Superclásico en un duelo determinante no solo por la rivalidad histórica, sino por lo que representa en la tabla.

El Estadio Monumental será escenario de un ambiente inigualable, con una afición que espera ver a su equipo consolidar el gran momento que atraviesa. La presión recaerá en ambos conjuntos, conscientes de que cualquier error puede marcar la diferencia en el resultado final.

Monumental l CAPTURA

Así, River Plate y Boca Juniors se preparan para escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol argentino este 19 de abril desde El Monumental a partir de las 14:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Disney+ Premium.

Fecha: 19 de abril

Hora: 14:00

Estadio: Monumental