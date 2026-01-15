¿Maldición del himno del América?

Qué cosa lo del América anoche en el Ciudad de los Deportes, una derrota impensada ante San Luis, que pudo golear. Pero bueno. Me contaron que el primer juego en casa este torneo sirvió como 'experimento' para la directiva para ver si el himno americanista seguiría sonando a todo volumen en los partidos. Y no, no aquel que escribió Carlos Blanco, que suena: "Aaaaamérica, ¡Águilas! Aaaaamérica, ¡a ganar! No te detengas, tú serás el campeón". No.

Me refiero, mi Franky, a la canción que se encumbró entre el americanismo durante el Tricampeonato, aquella de Mi mayor anhelo de Banda MS: "Quiero ser... el amoooor... de tu aaaaalmaaa...". Hasta se enchina la piel, ¿sí o no? Bueno, pues el club y sus animadores encargados del sonido local se plantearon la pregunta que se hacen muchos: ¿La canción sigue prendiendo a las Águilas o ya cayó en el choteo, sobre todo, en la maldición?

Y es que hay que recordar que la eliminación a manos de Rayados en casa, el gol de Berterame (¡saludos, Kevin!) cayó justo cuando pusieron la canción en el estadio. Ayer, la pusieron al descanso otra vez para calar la reacción de la grada, que empezó a abuchear, pero la terminó cantando. ¿Y qué crees? Que regresando cayó el gol del San Luis. Veamos qué deciden en el Nido, pero yo no vería mal que la dejaran descansar un ratito. ¿Y tú?

NADIE SE INTERESÓ Y CHUCKY PRESIONA POR SEGUIR

Qué cosa con la prensa que sigue al servicio de los promotores. El caso del Chucky Lozano es gran ejemplo. Tras ser separado en San Diego por códigos internos, la semana pasada salió el director deportivo, Tyler Heaps, a confirmar que no seguía en el club californiano. Y después renovaron al técnico Mikey Varas, principal opositor al mexicano en el proyecto.

Pues el agente de Lozano, Matías Bunge, le buscó acomodo en Liga MX desde diciembre pasado, y con esta postura confirmada desde San Diego, este inicio de año insistió en América, Cruz Azul, Rayados, Chivas, Tigres, Pachuca. Pero tooooodos le dijeron que "no gracias, joven". Por eso pidió paro a la prensa amiga: "Las Águilas están interesadas", "está cerca de La Máquina", "los regios sondean la opción". Pero no pegó ninguna. Seis millones de razones al año son impedimento.

Pues como la presión mediática no funcionó en México, ahora empezaron con la presión al equipo californiano: "Chucky no se plantea salir de San Diego". Pues no es que se planteé salir, ¡es que ya no lo quieren allá y no le queda de otra más que rogar por quedarse! Qué cosa.

CANELO NO, PERO CHECO SÍ JALA

Pues en la presentación de los 18 mil embajadores de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026, faltaron dos de las máximas estrellas que ha dado Jalisco al deporte internacional del más alto calibre. La primera que sí se apuntó fue mi Lorena Ochoa de oro, figura del golf. Mis respetos.

Después, además de los futbolistas como el Bofo Bautista, que se convencieron de ser representantes de la ciudad a cambio de boletos para los partidos mundialistas, pues hay dos más actuales que no estuvieron: el Canelo Álvarez y Checo Pérez, otros íconos jaliscienses internacionales.

Mientras el boxeador se puso sus moños ante FIFA México, al cobrarles por participar como si fuera a pelear en Las Vegas y se cayó la opción, me contaron que el piloto de Fórmula 1 ha sido muy accesible y están por cerrarlo como otro embajador de la Perla Tapatía en el Mundial. Vaya diferencia.

A REPARTIR HACHAZOS EN DOÑA TELE

Ya de salida, pues los compas de Fox Sports México siguen perdiendo audiencia y derechos de transmisiones deportivas, pero siguen contratando talento exfutbolero. Ahora se fueron por uno que sabía repartir hachazos en la defensa, y que acaba de salir como directivo de la Federación de Costa Rica junto al Piojo Herrera tras el fracaso de no calificar al Mundial sin tener de por medio a México, EU y Canadá: Nacho Hierro será nuevo analista de FSM, y llegará en próximos días junto al Jaibo del Olmo, como ya te había adelantado. ¡Éxito!