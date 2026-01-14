Césped del Estadio Cuauhtémoc 'cobra' nueva víctima en partido de Cruz Azul

El Estadio Cuauhtémoc volvió a estar en el centro de la conversación por motivos ajenos al resultado deportivo. A pesar de los trabajos recientes para mejorar el terreno de juego, las condiciones del césped nuevamente fueron factor durante un partido y estuvieron cerca de provocar una lesión a un jugador de Cruz Azul, situación que se suma a lo ocurrido días antes en otro encuentro de Liga MX disputado en el mismo inmueble.

La problemática con el campo ya había quedado evidenciada durante la Jornada 2, en el partido entre Puebla y Mazatlán, donde una acción puntual encendió las alarmas. Durante la segunda parte del compromiso, Jair Díaz intentó robar el balón a Esteban Lozano cerca de la banda, pero el pasto se levantó en un tramo considerable del terreno, provocando la caída del defensor de los Cañoneros. De inmediato, el jugador se llevó la mano a la pierna, lo que generó preocupación por una posible lesión. Afortunadamente, el futbolista mexicano pudo continuar en el encuentro sin presentar mayores complicaciones.

Volvió a ser polémica | IMAGO7

Las imágenes del incidente dieron la vuelta rápidamente, ya que en uno de los videos difundidos se observa cómo uno de los jardineros del estadio intentó arreglar únicamente el punto exacto donde ocurrió el percance. Esta acción dejó la impresión de que ese sector del campo era el único que no se encontraba en condiciones óptimas, a pesar de que el césped había sido cambiado recientemente en su totalidad.

Tras ese partido, el personal encargado del mantenimiento del inmueble trabajó en la zona afectada tanto durante el medio tiempo como al finalizar el compromiso. El objetivo era claro, dejar el terreno de juego en mejores condiciones, considerando que apenas 24 horas después Cruz Azul debutaría como local en el Estadio Cuauhtémoc frente al Atlas.

Tuvo una nueva víctima | CAPTURA

Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para disipar las dudas. Desde los primeros minutos del encuentro del conjunto cementero, el estado del césped volvió a llamar la atención, ya que en diversas jugadas se apreciaron fragmentos del terreno que se levantaban y un bote irregular del balón, situaciones que influyen directamente en el desarrollo del juego.

Nueva acción polémica

El momento de mayor preocupación llegó en los minutos finales del partido entre Cruz Azul y Atlas. En una disputa por el balón, el joven Amaury García intentó quitárselo a Eduardo Aguirre mediante una barrida, pero quedó atorado en el césped, levantando una parte considerable del terreno de juego, en una acción muy similar a la ocurrida un día antes en el duelo de Puebla.

Tras la jugada, el exjugador de Pumas permaneció varios minutos tendido en el campo mientras era atendido por el cuerpo médico cementero, lo que generó inquietud tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico. Finalmente, el futbolista pudo reincorporarse y continuar en el partido, evitando una lesión de mayor gravedad.

El campo sigue en malas condiciones | CAPTURA

No es la primera vez que este inmueble recibe críticas por las condiciones de su cancha, y los recientes incidentes volvieron a poner el foco en un tema que sigue generando dudas de cara a los próximos compromisos que se disputen en este estadio.