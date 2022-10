Aldo Farías denunció agresión física a Rafa Márquez Lugo en el Estadio BBVA

Pésimo comportamiento de la afición de Rayados. Los fanáticos de Monterrey siguen en el ojo del huracán a unos días del partido ante Pachuca en el Gigante de Acero.

Los seguidores regiomontanos fueron señalados por agredir a Avilés Hurtado por anotar un gol e incluso a Rafa Márquez Lugo, a quien le aventaron un vaso lleno de cerveza en plena transmisión.

Pero el ahora analista no solo fue agredido en el terreno de juego durante el programa que realizaba, y es que de acuerdo con Aldo Farías, al exfutbolista le soltaron un golpe cuando se encontraba tomándose fotos con los fanáticos que asistieron al Estadio BBVA.

"Lo que no saben es que en algunos cortes comerciales, nuestros colegas se acercan al tribuna para repartir fotografías y algunos autógrafos. Entre los más solicitados estuvo el exfutbolista y ahora analista de Fox Sports, Rafael Márquez Lugo, quien entre foto y foto, cobardemente, recibió tremendo madrazo. Un golpe, a mano limpia, a mano abierta, tremendo cachetadón entre oreja, cachete y ojo", comentó en un video en sus redes sociales.

El narrador de TUDN agregó que Márquez Lugo no denunció la agresión por parte del fanático para evitar meter en problemas a su televisora y a Rayados debido a que son socios comerciales. Además, lo hizo para no generar un mal ambiente en el Gigante de Acero cuando regrese a realizar una transmisión.

"Obviamente Rafa Márquez no quiere hacer pedo para no causar diferencias entre dos socios comerciales tan grandes como Rayados y la empresa Fox Sports, pero no quiere que se haga pedo porque sabe que Fox Sports seguirá transmitiendo los partidos del Monterrey. Eso quiere decir que algún punto de su carrera, Rafa Márquez tendrá que volver a comentar en la cancha del BBVA y no quiere pedos con la afición del Monterrey", explicó.

Por último, Farías manifestó que a pesar de no tener videos del golpe a Rafa Márquez Lugo, tanto él como otro periodista tienen pruebas suficientes para demostrar que fue un hecho real.

"Desafortunadamente no hay video aun de esta agresión física, lo que sí tenemos son pruebas suficientes para asegurar que esto sucedió. Tengo la declaración de un colega periodista no especializado en deportes que vio toda la acción de principio a fin, tengo el testimonio de un aficionado del Monterrey que está cagado con su hermano rayado por semejante vergüenza y tengo mensajes de Rafa Márquez con un contacto donde efectivamente confirma que le dieron un madrazo durante la transmisión de ‘La Última Palabra'", sentenció.

