Padre no asistirá a la graduación de su hija por ver a la Roma en la final de la Europa League

Por segunda temporada consecutiva, la Roma de José Mourinho está en una final de competencias europeas. El año pasado, en la primera edición de la UEFA Conference League, La Loba disputó la primera final en la historia de la competición, la cual ganaron ante el Feyenoord. Esta vez, los italianos disputarán la final de la Europa League ante el Sevilla.

Ante esto, la afición del equipo italiano ha estado en júbilo de cara a esta oportunidad de un nuevo título europeo, al grado de sacrificar momentos especiales con la familia.

En Rai Radio 2, una jóven llamada Marta se quejó públicamente de su padre. La mujer aseguró que su papá no estará en su graduación debido a que consiguió boletos para la Final de la Europa League entre la Roma y el Sevilla.

"Me llamo Marta y me gustaría decir algo que me está haciendo sentir mal. El miércoles me gradúo, pero mi padre no estará en la ceremonia porque él me dijo que encontró entradas para la Final de la Europa League en Budapest. Para un hombre de 60 años, la graduación de su hija está después de su equipo de futbol", fueron las palabras de Marta.

Ante esto, las reacciones de la gente en redes sociales están divididas. De un lado, las personas apoyan a la hija y critican al papá por poner antes a su equipo de futbol.

Por otra parte, los aficionados del deporte apoyaron la decisión del padre e incluso es señalado como "héroe absoluto" y piden que Marta tenga comprensión.

