Norma Palafox tras confirmar su salida de Atlas Femenil: 'Toca despedirme de una gran familia'

La futbolista Norma Palafox dio a conocer su salida de Atlas luego de haber disputado 17 encuentros con el cuadro Rojinegro.

De esta manera lo dio a conocer la delantera de 24 años, a través de sus redes sociales donde también agradeció a la afición.

"Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… Desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer: ¡las quiero mucho! Gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡GRACIAS!”, escribió.

Con Atlas, Norma disputó 17 partidos, 16 como titular, sumando 1,334 minutos, dos goles y tres tarjetas amarillas.

