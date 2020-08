Liga MX EN VIVO: Necaxa vs América Apertura 2020 Jornada 3

¡Rayos! En medio de una 'severa tormenta' ante el mal arranque en el Apertura 2020 con dos derrotas en contra y sin ningún gol a favor, Necaxa buscará acabar con la 'malaria' cuando reciba en casa al América en juego correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.

Por su parte, las Águilas no tendrán un partido sencillo, pues aunque la mala racha de los rayos es un envión, las estadísticas no favorecen a Piojo Herrera, ya que son 6 torneos en los que Miguel Herrera no ha podido celebrar una victoria contra los hidrocálidos.

