Paunovic le mandó mensaje de apoyo a JJ Macías: "Vamos a estar a su disposición"

La inesperada lesión de José Juan Macías ha sido una noticia complicada en Chivas, pero bien asimilada por el jugador, así lo dejó saber el entrenador Veljko Paunović, quien mandó un mensaje de apoyo para el delantero y refrendó el acompañamiento que tendrá ‘JJ’ en este proceso.

“Sabemos que el proceso va a ser largo, vamos a estar a su disposición, he hablado personalmente con él, en sus propias palabras me dijo que entiende que estas cosas pasan. La actitud me agradó y desde mi punto de vista, creo que JJ es un chaval con una tremenda inteligencia, con una capacidad de procesar las cosas no solo como jugador, sino como una persona mayor, esto forma parte del futbol”, dijo en conferencia de prensa.

El estratega rojiblanco dejó saber que todo el club resintió esta inesperada baja y consideró que es un hecho de motivación para que, quienes estén presentes en el terreno de juego den su mejor versión y valoren el tener minutos en los partidos.

“Desde todo el club estamos muy consternados y tocados por este lamentable suceso y desde todo el club le deseamos pronta y rápida recuperación. Es un motivo más para nuestro equipo para que mañana todo mundo que salga a jugar aprecie estar apto, y darlo todo para Chivas”, expuso.

