Juan Reynoso aseguró que pudo hacer un Cruz Azul de época

El exdirector técnico de La Máquina, Juan Reynoso, habló con el periodista David Faitelson en el programa de ‘Faitelson sin Censura’, el peruano recordó los momentos que vivió con el Cruz Azul.

Reynoso quien fue parte de la histórica Máquina que salió campeón en el invierno de 1997, aseguró que el Cruz Azul de 2021 pudo haber sido un equipo de época como la de los años 70.

"Hoy sería muy fácil encontrar culpables, pero creo que sí perdimos, los que les tenemos bastante cariño a la institución, un momento importante como perdurar en el tiempo como se hizo en los 70’s”. Recalcó

“Hicimos click en la convivencia, contagiamos, convencimos, los jugadores la compraron. Se da la conjugación que en aquel momento Jaime Ordiales padece Covid. Se alejó un poco y cuando regresó ya estaba todo encaminado, la verdad se trató de integrar. Todo fluyó hasta el final del campeonato", remarcó el extécnico de la Selección de Peru.

Otro de los temas que resaltó fue su relación con el exdirector deportivo de Cruz Azul Jaime Ordiales, con quien logró romper la sequía de 23 años sin título de Liga para los Cementeros.

“Terminó como empezó. Hubo un respeto mutuo, nunca hubo una buena química, creo que fuimos frontales, yo siempre intenté serlo, y ya. No convivimos más, no nos hemos vuelto a llamar, pero hubo cosas que, creo que ambas partes no nos gustaron, y se las comenté incluso delante de los directivos”, sentenció el peruano.

