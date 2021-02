Liga MX: Adalid Maganda pide reabrir expediente de racismo contra Brizio

En compañía de su representante legal, Adalid Maganda, exsilbante de la Liga MX, acudió a la Comisión Nacional para Prevenir la Descriminación (Conapred) con el objetivo de reabrir el expediente en contra del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, acusado por racismo en 2018.

Además, tras ser atendido por un representante del organismo, el nazareno también solicitó una compensación digna tras ser cortado de las filas de la Comisión de Árbitros por supuesta discriminación racial.

En entrevista con ESPN, el silbante reconoció que el 'peso' del proceso legal le afectó a su salud hace unos días, por lo que con el objetivo de evitar más tiempo perdido, ya no busca ser reintegrado a su puesto, pero sí una liquidación conforme a la ley.

'He sido afectado en mi salud; hace dos días me desmayé por lo mismo, por el estrés. Yo creo que primero está mi salud, mi familia, y si aquí no me quieren, porque así me lo manifestaron, sólo pido que me liquiden conforme a la ley.

“Ya estoy cansado de tanta polémica y de todo lo que ha pasado con la Federación Mexicana de Futbol. Lo que quiero es ya arreglar las cosas, no quiero que se afecte la imagen de la federación ante el mundo, ante la FIFA, y llegar a un acuerdo con la comisión (de Arbitraje), con la federación. Yo quiero ya salir por la puerta de enfrente, no por la de atrás”, explicó.

