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Futbol

Árbitro central se lesiona durante el Congo contra Jamaica

Facundo Tello saliendo de cambio en el República del Congo y Jamaica | MexSport
Alfredo Olivarez Ramírez 17:58 - 31 marzo 2026
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El árbitro central del Congo contra Jamaica, Facundo Tello, tuvo que abandonar el partido por un hecho poco común en tiempos extra

Un hecho poco común se vivió durante los tiempos extra del encuentro entre la República Democrática del Congo y Jamaica, luego de que el árbitro central no pudiera continuar debido a una lesión.

Tello no pudo continuar tras molestias físicas

El silbante argentino Facundo Tello presentó molestias en la pierna derecha, lo que lo obligó a detener el partido. Durante varios minutos, el juego permaneció suspendido mientras se evaluaba si podía continuar en el terreno de juego.

Facundo Tello lesionado en el República del Congo y Jamaica | MexSport

Ante la situación, el cuarto árbitro se acercó para conocer su estado físico. Incluso se intentó atender la zona afectada con un masaje; sin embargo, el dolor persistía y le impedía seguir con normalidad.

Visiblemente afectado, Tello terminó llevándose las manos al rostro, reflejando la intensidad de la molestia. Finalmente, se tomó la decisión de que no continuara en el partido, sin permitir en un inicio el ingreso inmediato de las asistencias médicas.

Facundo Tello lesionado en el República del Congo y Jamaica | MexSport

Cambio arbitral en pleno partido

El árbitro abandonó la cancha entre aplausos de la afición, que reconoció su labor. En su lugar, el cuarto árbitro, Darío Herrera, se preparó rápidamente, se colocó la diadema arbitral e ingresó al campo, siendo también ovacionado por los presentes. Posteriormente, Tello pudo recibir atención médica.

La situación generó sorpresa y expectativa en las gradas, donde la afición tapatía mostró su apoyo tanto al árbitro saliente como a su sustituto, en un momento inusual que marcó el desarrollo del encuentro.

Facundo Tello lesionado en el República del Congo y Jamaica | MexSport
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