Arlindo Dos Santos defiende el nombre del Azteca: "La gente nunca dejará de llamarlo así"

Arlindo Dos Santos, autor del primer gol en la historia del Estadio Azteca, se deshizo en elogios hacia el recinto. A un día de que América regrese al 'Coloso de Santa Ursula', el exfutbolista brasileño no dudó en decir que dicho estadio es una catedral del futbol mundial. Incluso, Arlindo llegó a mencionar que el ahora Estadio Banorte, está a la altura de canchas emblemáticas como la de Wembley Stadium o el Maracaná.

Testigo de dos Finales de Copas del Mundo, en las cuales se coronaron Pelé con Brasil en 1970 y Diego Armando Maradona con Argentina en 1986, el Estadio Azteca es mítico a nivel mundial. Ante esto, Arlindo Dos Santos, en entrevista para RÉCORD, lo puso al nivel de otros campos legendarios. Además, señaló que pase lo que pase, la esencia no cambiará.

Por siempre Estadio Azteca

Tras su reapertura, el Estadio Azteca pasó a llamarse Estadio Banorte. Sin embargo, Arlindo dejó en claro que al Coloso de Santa Ursula la gente lo recordará por su nombre emblemático. Además, ejemplificó con lo que pasó en el Estadio Maracaná, el cual ya tiene nombre de un político brasileño, pero la gente aún lo llama como se le conoce históricamente.

En el Estadio Maracaná pasa lo mismo; es la catedral del futbol brasileño y ya le pusieron ‘Mario Filho’, nombre de un político brasileño, pero la gente sigue diciendo ‘yo voy al Maracaná’. Va a ser como el Estadio Azteca; es la catedral del futbol mexicano. Azteca, Wembley, Maracaná, son las catedrales del futbol mundial de todos los tiempos

Arlindo (derecha) fue el autor del primer gol del emblemático estadio | MexSport

El 29 de mayo de 1966, el Estadio Azteca se inauguró con un partido entre América y Torino. En aquel encuentro, Arlindo Dos Santos fue autor del primer gol en el Coloso de Santa Ursula, algo que quedó marcado en la historia. Sobre esto, el exfutbolista se sinceró con RÉCORD sobre lo que significa esa anotación en su vida personal.

El primer gol

Arlindo confesó que en ese momento no tenía idea de la repercusión histórica que tendría ese gol. Asimismo, dijo que antes de la inauguración del Estadio Azteca, él ya ansiaba con ese momento y con anotar el primer tanto. Esto fue debido a que Dos Santos salió de Brasil como el sustituto de Didi, quien fue el primer anotador en Maracaná, por lo que también quería emularlo en ese sentido. Incluso, contó cómo fue que ese momento lo vivió ‘gracias’ a que no fue convocado al Mundial de 1966.

De ninguna manera imaginaba la repercusión de ese gol, no imaginaba que fuera de ese tamaño. Ahora me doy cuenta que sí, que fue un acto muy importante ser el anotador del primer gol del Estadio Azteca. Yo salí de Brasil como sustituto de Didi, tanto en Botafogo como en la Selección Brasileña; Didí anotó el primer gol en el Estadio Maracaná, de ahí yo quería ser su sustituto y con ese gol en el Estadio Azteca, yo ya lo esperaba

Arlindo dos Santos Cruz | MEXSPORT

“Dios sabe lo que hace. Yo estaba seleccionado con Brasil para el Mundial de Inglaterra 1966, pero me dio una aneurisma y fui cortado de la Selección de Brasil, no fui al Mundial, pero cinco meses después de mi operación se inauguraba el Estadio Azteca. Tuve la dicha de provocar el primer grito de gol en el Estadio Azteca. Eso es gracias a Dios”, reveló para RÉCORD.

Este sábado 11 de abril, América regresará al Estadio Azteca, después de casi dos años, para enfrentar a Cruz Azul en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026. Previo al duelo, Arlindo Dos Santos, anotador del primer gol en dicho recinto, será homenajeado por las Águilas.