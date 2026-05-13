Brian Rodríguez explota contra querido actor de Televisa tras la eliminación del América

Brian Rodríguez volvió a estar envuelto en la polémica después de la serie entre América y Pumas. Luego de que el futbolista uruguayo fuera señalado por realizar múltiples señas obscenas durante el encuentro en Ciudad Universitaria, ahora protagonizó un intenso intercambio en redes sociales con el actor y cantante Mane de la Parra.

Todo comenzó cuando el querido actor de Televisa comentó una publicación relacionada con la eliminación azulcrema. Mane de la Parra lanzó un mensaje en tono de burla hacia el americanista y recordó la eliminación azulcrema en Cuartos de Final.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

Mane de la Parra se burló del América y Brian Rodríguez no se quedó callado

“Y 3 Doritos después qué pasó??”, escribió el actor mexicano en redes sociales, haciendo referencia a la eliminación del conjunto azulcrema.

CAPTURA DE PANTALLA DE IG

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre aficionados de América y Pumas, quienes encendieron todavía más la conversación en redes sociales tras el caliente Clásico Capitalino.

Sin embargo, Brian Rodríguez no tardó en responder y lo hizo con un mensaje que también generó miles de reacciones entre los usuarios.

Brian Rodríguez presumió sus títulos y lanzó mensaje al actor de Televisa

“Felicidades por tu campeonato de cuartos de final. ¡Yo ya soy tricampeón! Tú y tu equipo, 0”, respondió el atacante uruguayo del América.

CAPTURA DE PANTALLA DE IG

El comentario del futbolista azulcrema superó rápidamente miles de interacciones y dividió opiniones entre aficionados, pues mientras algunos celebraron la respuesta del jugador, otros criticaron que continuara alimentando la polémica tras el partido disputado en CU.