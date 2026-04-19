Campeones de Europa: Temporada 2025-26, al momento

Las Ligas más importantes del mundo están por terminar, para dar paso a la fiesta más grande del verano: la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, antes de la fiebre mundialista, es necesario conocer a los monarcas de los respectivos campeonatos; en Alemania y Países Bajos ya se conocen a los Campeones.

La primera Liga 'importante' que conoció a su Campeón fue la Eredivisie, con un PSV Eindhoven que dominó de principio a fin. El equipo de la ciudad homónima se consagró el pasado 5 de abril, gracias a una victoria ante el FC Utrecht y un empate del Feyenoord.

El segundo gran Campeón fue el Bayern Munich, quien ganó su título número 35 en Alemania con cuatro jornadas por disputarse. La Bundesliga observó al Gigante de Baviera derrotar al Stuttgart, lo que le dio la ventaja necesaria para alejarse del Borussia Dortmund.

Bayern Munich, Campeón de Bundesliga | AP

¿Quiénes están cerca de conseguir su título de Liga?

En la Serie A, el Inter de Milán está a nada de lograr un nuevo título liguero, todo gracias a la reciente caída del Nápoles. El equipo neroazurro tiene en sus manos ganar una vez más, aunque no debe dejar de pisar el pie en el acelerador.

Por su parte, en LaLiga, el Barcelona al igual que el Inter de Milán está muy cerca de ganar el campeonato local, aunque primero tendrá que derrotar al Real Madrid para tenerlo casi en la bolsa. El próximo Clásico entre blaugranas y merengues podría marcar el curso de la definición del título.

Lamine Yamal y Ferrán Torres, jugadores del Barcelona ante Espanyol | AP

Portugal, Inglaterra y Francia, para cualquiera

La Primeira Liga se encuentra en uno de sus puntos álgidos, pues el Porto aún no se puede llamar Campeón. El equipo de los Dragones es líder con 77 puntos; el Benfica es segundo con 72 y cuatro jornadas por jugar.

Pero no cabe duda que la Premier League es -hasta el momento- la Liga más emocionante en cuanto a su definición. Con la derrota reciente del Arsenal ante el Manchester City, el equipo de los Ciudadanos está a tan solo tres puntos de los Gunners, aunque con un un partido menos y 15 puntos en disputa.

Además, la Ligue 1 también cuenta con una gran oportunidad para cualquiera. Pese al dominio europeo del Paris Saint-Germain, el campeonato local podría ser tanto para los parisinos como para el Lens.