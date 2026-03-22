Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

César Montes lanza mensaje tras gol con Lokomotiv: "gracias por el apoyo"

ROTA CÉSAR MONTES LOKOMOTIV | RÉCORD
ROTA CÉSAR MONTES LOKOMOTIV | RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco 17:12 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensor abrió el marcador en la goleada del equipo de Moscú sobre Akron Tolyatti

El defensa mexicano César Montes regresó a la actividad con el Lokomotiv Moscú y lo hizo de manera destacada, al marcar gol en la Jornada 22 de la Russian Premier League frente al FC Akron Tolyatti. Sin embargo, más allá de su rendimiento en la cancha, 'El Cachorro' llamó la atención por el mensaje que envió a aficionados salvadoreños tras el encuentro.

Montes fue titular y mostró de inmediato que está en buen nivel físico, luego de haber superado una molestia que lo había mantenido fuera de actividad durante casi dos semanas. Su actuación resultó clave tanto en defensa como en ataque para su equipo.

César Montes en Rusia I IG:@cjasib

Apenas al minuto 6, el zaguero mexicano abrió el marcador con un potente remate de pierna izquierda que dejó sin opciones al arquero rival. El gol encaminó la victoria del Lokomotiv y evidenció la capacidad del defensor para aparecer en momentos importantes.

La anotación representó su segundo gol en la temporada 2025-2026, ambos curiosamente ante el mismo rival. Este aporte ofensivo, combinado con su solidez defensiva, lo mantiene como una pieza fundamental dentro del esquema del conjunto ruso.

El mensaje de Montes que cruzó fronteras

Tras el partido, César Montes protagonizó un momento especial fuera de la cancha al dedicar unas palabras a una cuenta de aficionados del Lokomotiv en El Salvador, destacando el alcance internacional del club y el apoyo que recibe desde distintas partes del mundo.

“Hola, amigos de El Salvador. Qué gusto que nos apoyen desde tan lejos, en un país que está del otro lado del mundo. Te invito a que vengas a un partido aquí en Moscú”, expresó el mexicano en un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.
César Montes concentrado con la Selección Mexicana | IMAGO7

Un regreso oportuno rumbo a la Selección Mexicana

El gol y la actuación de Montes llegan en un momento clave, justo antes de integrarse a la concentración de la Selección Mexicana. Su regreso tras la lesión y su impacto inmediato son señales positivas de cara a los compromisos internacionales.

Cabe recordar que el defensor no veía acción desde el pasado 9 de marzo, cuando tuvo minutos ante el Akhmat Grozny. Su ausencia generaba dudas sobre su ritmo competitivo, pero su desempeño reciente disipó cualquier incertidumbre.

Últimos videos
Lo Último
18:22 Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
18:18 Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
17:57 Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
17:50 ¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
17:47 ¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
17:40 Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
17:35 Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California
17:15 Minnesota United de James Rodríguez suma un nuevo partido sin ganar
17:12 César Montes lanza mensaje tras gol con Lokomotiv: "gracias por el apoyo"
17:07 Matías Almeyda deja al Sevilla, indican reportes desde España
Tendencia
1
Contra VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras
2
Futbol Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'
3
Contra Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua
4
Futbol César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido
5
Futbol ¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
6
Empelotados Prensa regia se enfrasca con 'El Chuyón' tras victoria de Chivas
Te recomendamos
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Futbol
22/03/2026
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Futbol
22/03/2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
Contra
22/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
Futbol
22/03/2026
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Futbol
22/03/2026
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
22/03/2026
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular