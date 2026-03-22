César Montes lanza mensaje tras gol con Lokomotiv: "gracias por el apoyo"

El defensa mexicano César Montes regresó a la actividad con el Lokomotiv Moscú y lo hizo de manera destacada, al marcar gol en la Jornada 22 de la Russian Premier League frente al FC Akron Tolyatti. Sin embargo, más allá de su rendimiento en la cancha, 'El Cachorro' llamó la atención por el mensaje que envió a aficionados salvadoreños tras el encuentro.

Montes fue titular y mostró de inmediato que está en buen nivel físico, luego de haber superado una molestia que lo había mantenido fuera de actividad durante casi dos semanas. Su actuación resultó clave tanto en defensa como en ataque para su equipo.

César Montes en Rusia I IG:@cjasib

Apenas al minuto 6, el zaguero mexicano abrió el marcador con un potente remate de pierna izquierda que dejó sin opciones al arquero rival. El gol encaminó la victoria del Lokomotiv y evidenció la capacidad del defensor para aparecer en momentos importantes.

La anotación representó su segundo gol en la temporada 2025-2026, ambos curiosamente ante el mismo rival. Este aporte ofensivo, combinado con su solidez defensiva, lo mantiene como una pieza fundamental dentro del esquema del conjunto ruso.

Esto es tan irreal, estoy muy emocionado de verdad 💚❤️



Te quiero mucho César Montes <3

🇸🇻🤝🏻🇷🇺🤝🏻🇲🇽#VAMOSLOKO 🚂🔥

pic.twitter.com/xBmtAf3cTp — Lokomotiv El Salvador (@zmey316) March 22, 2026

El mensaje de Montes que cruzó fronteras

Tras el partido, César Montes protagonizó un momento especial fuera de la cancha al dedicar unas palabras a una cuenta de aficionados del Lokomotiv en El Salvador, destacando el alcance internacional del club y el apoyo que recibe desde distintas partes del mundo.

“Hola, amigos de El Salvador. Qué gusto que nos apoyen desde tan lejos, en un país que está del otro lado del mundo. Te invito a que vengas a un partido aquí en Moscú”, expresó el mexicano en un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

César Montes concentrado con la Selección Mexicana | IMAGO7

Un regreso oportuno rumbo a la Selección Mexicana

El gol y la actuación de Montes llegan en un momento clave, justo antes de integrarse a la concentración de la Selección Mexicana. Su regreso tras la lesión y su impacto inmediato son señales positivas de cara a los compromisos internacionales.