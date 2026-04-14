Cesc Fábregas cierra la posibilidad de dirigir a Italia: "Lo veo difícil, estoy muy feliz en Como"

Cesc Fábregas se convirtió en el primer técnico español en recibir el premio Enzo Bearzot, que condecora al mejor entrenador del año en Italia. El actual DT del Como FC se alzó este 2026 con el reconocimiento.

Fábregas en un partido l AP

En medio de la ceremonia de premiación, la agencia EFE interrogó al ibérico acerca de la posibilidad de dirigir a Italia o si consideraría una oferta para emigrar de la Serie A en busca de otros panoramas.

"Lo veo difícil, sinceramente. Repito, esto nunca se sabe. Estoy muy contento en Como, espero quedarme en Como, y luego la vida en el futbol la he vivido como jugador. Cuando empiezas a pensar en el mañana, algo no va bien", expresó Fábregas ante los medios de comunicación.

Fábregas en su etapa como futbolista con Chelsea l AP

La interrogante sale a la luz en medio de rumores sobre su posible llegada al Arsenal en el caso de que Mikel Arteta no continúe en el proyecto con los artilleros si resulta eliminado de la UEFA Champions League. Además de las versiones que lo colocan como candidato para la Azzurri.

"Estoy muy ligado a este proyecto, a esta ciudad, a todo lo que estamos haciendo. No sé lo que haré mañana. Es imposible pensar en el futuro. Entonces, tranquilidad absoluta, estoy muy contento. Espero que el club, la gente de Como esté contenta conmigo, esperemos seguir juntos mucho tiempo", dejó en claro el catalán y subrayó sentirse muy feliz en el Como.

El agradecimiento de Fábregas por el premio Enzo Bearzot

El actual estratega del conjunto lariano también ofreció palabras de agradecimiento tras recibir el reconocimiento, lo calificó como un "orgullo importante" al convertirse en el primer español en ganarlo.

Fábregas dirigiendo al Como l X: @cesc4official