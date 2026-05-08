En el complejo tablero del T-MEC, la geografía ya no es el único factor de éxito. Con un intercambio comercial entre México y EE. UU., que supera los 1,5 millones de dólares por minuto, la logística se ha convertido en una herramienta de cumplimiento legal.

Para Salomón Issa Tafich, empresario lagunero y líder en Grupo SIMSA, la precisión operativa en la Comarca Lagunera es hoy un requisito para que los productos mexicanos no pierdan su ventaja arancelaria frente a los competidores asiáticos.

Bajo el actual tratado, las reglas de origen se han vuelto más estrictas, exigiendo hasta un 75% de contenido regional en sectores clave como el automotriz. Para Issa Tafich, esto exige una "trazabilidad granular" que solo se logra con tecnología.

“La trazabilidad y la integración aduanal en tiempo real ya no son opcionales. Necesitamos pruebas digitales verificables, desde el proveedor más pequeño hasta el cruce fronterizo, para certificar que cumplimos con el T-MEC en cada kilómetro”, afirmó Salomón Issa Tafich.

Pixabay

El fin del error manual: Digitalización de origen

Uno de los mayores riesgos para el exportador es la descalificación arancelaria por errores documentales. La propuesta de Issa Tafich en Coahuila se centra en la automatización de las validaciones de origen mediante el uso del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y de firmas electrónicas.

Esta digitalización permite reducir los tiempos de liberación aduanera, que pueden representar un costo de hasta $500 dólares por hora de retraso en los camiones de carga pesada. “La automatización documental acorta la ventana de liberación; eso es competitividad pura para el empresario mexicano”, puntualizó el empresario.

Métrica OTIF: El estándar de la confianza

Para Salomón Issa Tafich, la infraestructura de la Comarca Lagunera debe operar bajo el estándar OTIF (On-Time In-Full), que evalúa la entrega completa y a tiempo. En un entorno de nearshoring, una variación de apenas unas horas en el tránsito puede diluir la ventaja de la proximidad frente a Asia debido al aumento de los costos de inventario de seguridad.

Su hoja de ruta técnica exige la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y de transporte (TMS), lo que permite que los nodos logísticos de la región funcionen como plataformas de cumplimiento certificadas.

Simulaciones estocásticas contra la incertidumbre

Ante la volatilidad de las cadenas globales, Issa Tafich impulsa el uso de modelos prescriptivos y de simulaciones estocásticas. Estas herramientas matemáticas permiten a las empresas dimensionar sus inventarios de reserva (buffers) con criterios de costo-riesgo precisos.

“Si no reducimos la varianza en los tiempos de tránsito y en los procesos aduanales, la cercanía con Estados Unidos se vuelve irrelevante. La precisión total es lo que nos permite capturar las inversiones más sofisticadas”, sostuvo Salomón Issa Tafich.

Diagnóstico: de servicio auxiliar a política industrial