Cruz Azul: ¿Cómo le ha ido a La Máquina en Finales ante rivales capitalinos?

En busca de cambiar la tendencia. Cruz Azul una vez más está en la Final de la Liga MX, luego de superar a Chivas en las Semifinales del Clausura 2026. Ahora, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, se enfrentará a Pumas, en la que será la tercera Final entre estos dos equipos (con un triunfo por bando hasta ahora) y la décima de la Máquina contra un rival de la Ciudad de México, cuarta de forma consecutiva.

Las tres Finales anteriores de Cruz Azul ante un rival capitalino fueron frente a América, que se impuso en el Clausura 2013, en el Apertura 2018 y hace dos años en el Clausura 2024. De cinco ocasiones que se han visto las caras en la serie por el título de Liga MX, los cementeros solo tienen un título por cuatro que se llevaron los azulcremas y, en general, el historial del club de la Noria contra rivales de la capital mexicano no es favorable.

¿Qué otros rivales capitalinos además de América ha enfrentado Cruz Azul?

Las Águilas se han consolidado como el verdadero verdugo de la Máquina, en Liguillas y especialmente en Finales, mientras que contra Pumas será apenas la tercera ocasión que se enfrenten por el título. Sin embargo, además de sus Clásicos, Cruz Azul tiene otros dos antecedentes de Finales ante un rival de Ciudad de México, aunque actualmente ya no juegan esos equipos en la capital mexicana.

Cruz Azul y Atlético Español en la Final de la Temporada 1973-74 | MEXSPORT

La primera fue en la Temporada 1973-74, cuando Cruz Azul ganó el tercer título del histórico tricampeonato ante el ya extinto Atlético Español. En aquella ocasión, ambos partidos se jugaron en el Estadio Azteca, el de ida con los ibéricos como locales administrativos y el segundo con la Máquina con la localía. Tras la derrota 2-1 el primer partido de la serie, los cementeros golearon 3-0 la vuelta para lograr su quinto título de liga.

La otra Final contra equipo capitalino se dio 21 años después contra Necaxa, durante la época dorada de los Rayos, que para ese momento jugaban también en el Coloso de Santa Úrsula y lograron su primer título de Primera División contra Cruz Azul. Tras el empate a un gol en la ida, con los Electricistas como locales administrativamente, los celestes cayeron 0-2 en la vuelta ante su gente, en la que fue su tercera Final capitalina perdida.

Cruz Azul y Necaxa en la Final de la Temporada 1994-95 | MEXSPORT

En total, de las nueve Finales contra rivales capitalinos, Cruz Azul solo ganó las tres primeras, de las cuales la primera -Temporada 1971-72- fue a solo un partido que los celestes ganaron 4-1 ante América. Las dos siguientes fueron la ya mencionada contra Atlético Español y la primera vez que se enfrentó a Pumas, en la Temporada 1978-79, en la cual se impuso 2-0 en el global.

Las Finales de Cruz Azul contra rivales capitalinos

Temporada 1971-72: Ganó 4-1 contra América Temporada 1973-74: Perdió 2-1 la ida contra Atlético Español y ganó la vuelta 3-0 Temporada 1978-79: Empató sin goles la ida contra Pumas y ganó la vuelta 2-0 la vuelta Temporada 1980-81: Ganó 1-0 la ida contra Pumas y perdió la vuelta 4-1 Temporada 1988-89: Perdió 2-3 la ida contra América y empató 2-2 la vuelta Temporada 1994-95: Empató 1-1 contra Necaxa y perdió la vuelta 0-2 Clausura 2013: Ganó 1-0 la ida contra América, perdió 2-1 la vuelta y cayó 4-2 en penales Apertura 2018: Empató 0-0 la ida contra América y perdió 0-2 la vuelta Clausura 2024: Empató 1-1 contra América y perdió 1-0 la vuelta Clausura 2026: Enfrentará a Pumas Sombreadas las Finales que ganó Cruz Azul ante rivales capitalinos