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Empelotados

¡Dotes desde chiquillo! Hijo de Adalberto Carrasquilla conmociona con calidad de juego

El talento del Hijo de Carrasquilla l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 12:26 - 23 marzo 2026
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El pequeño tiró sus destellos con un dribling poco visto

El hijo de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, jugador del Club Universidad, se está llevando los reflectores, el pequeño empieza a mostrar sus dotes como futbolista que lo ponen en un futuro cercano como uno de las grandes figuras del futbol. En un video reciente se ve una muestra de su calidad con el balón.

El chico aparece en un partido, al parecer en las instalaciones Auriazul, jugando con la playera de los Pumas con un dribling sobre la carrera dejando a sus rival fuera de la jugada para finalmente sacar un tiro que se cuela por la parte superior del marco.

Dichas imágenes rápidamente empezaron a acusar furor aunque también entre los comentarios se resaltó que no adopte los juegos sucios: “Nomás que no salga marrano para jugar ya está bien”, “¿Alguien sabe si Kevin Mier tiene hijos? No intento insinuar nada.”, se lee en el video subido por Futbol Picante.

Dribling del hijo de Carrasquilla l CAPTURA

¿Hijo apasionado del futbol?

Cabe mencionar, que no es la primera vez que se ve al pequeño en el tema futbolero, hace algunos meses protagonizó un momento eufórico cuando su papá anotó un penal en la Leagues Cup que dejó en claro su entusiasmo por el futbol fuera de la cancha.

Talento del hijo de Carrasquilla l CAPTURA

En los minutos finales del Pumas vs Atlanta dentro de la segunda fecha de la Leagues Cup para seguir vivo en la competición se ve el momento de la celebración a través de un video en el que aparece el pequeño con el jersey de su progenitor para enloquecer tras la anotación.

El chico se levanta de su asiento para quitarse el jersey gritar eufóricamente frente a toda la gente en el estadio y mirando a la cámara que lo graba en el momento preciso pese a que falla el `penal pero se reivindica anotando Carrasquilla lo que es segundo del partido.

Carrasquilla es baja de Pumas por un par de semanas | MEXSPORT

Coco carrasquilla protagonizando momento en conferencia de prensa

Carrasquilla habló en conferencia de prensa previo al Clásico Capitalino en donde desató unos comentarios picantes,  aseguró que los tres puntos y el orgullo son los elementos que más importan para motivarlos a llevarse el triunfo en el Clásico Capitalino, además de que en su tiempo en Pumas se ha dado cuenta de lo que sufren sus compañeros cuando pierden este tipo de enfrentamientos.

“Prefiero ganar los tres puntos porque le salvo el orgullo a Pablo, pero me siento identificado con los Pumas, que ya llevo más de un año en esta institución. He sufrido muchos partidos donde no hemos sacado el resultado positivo y veo a mis compañeros cómo sufren. Independientemente de lo que sea, queremos ganar, que estén felices en nuestra casa y que lloren en otra”, dijo Carrasquilla.

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