El día que Gianluigi Donnarumma sufrió un asalto sacado de una película

En julio de 2023, el actual arquero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma y su pareja, fueron víctimas de un violento robo en su domicilio, donde se estima que les fueron sustraídos bienes valuados en un millón de euros.

Gianluigi Donnarumma en su época con PSG l AP

De acuerdo con las investigaciones posteriores, se encontraron ciertas cuestiones que parecieron sacadas de una película de acción. Principalmente, los descubrimientos arrojaron que el robo fue orquestado desde una prisión.

El autor intelectual del robo

Ilyas Kerbouch, conocido como Ganito, es un joven de 21 años que se encargó de reclutar a los miembros de la banda y después armar todo un plan de ejecución para despojar de sus pertenencias a Gianluigi y a su pareja.

Donnarumma besando la orejona l AP

Según los investigadores, los delincuentes lograron acceder por la parte del techo de la casa y agredieron a Gigetto, causándole heridas. A su esposa, Alessia, la amarraron con cables, la golpearon y la amenazaron con un cuchillo.

Los asaltantes sustrajeron de la casa de Gigio artículos como bolsas, joyas y relojes, entre todas esas cosas, se estima que los ladrones se llevaron en materia un millón de euros.

Una venganza personal