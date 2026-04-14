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Futbol Internacional

El día que Gianluigi Donnarumma sufrió un asalto sacado de una película

Donnarumma tras ser eliminado con Italia l AP
Jorge Armando Hernández 14:19 - 14 abril 2026
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Ladrones coordinados desde la cárcel y una tortura por videollamada marcaron el crimen contra el arquero italiano

En julio de 2023, el actual arquero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma y su pareja, fueron víctimas de un violento robo en su domicilio, donde se estima que les fueron sustraídos bienes valuados en un millón de euros.

Gianluigi Donnarumma en su época con PSG l AP

De acuerdo con las investigaciones posteriores, se encontraron ciertas cuestiones que parecieron sacadas de una película de acción. Principalmente, los descubrimientos arrojaron que el robo fue orquestado desde una prisión.

El autor intelectual del robo

Ilyas Kerbouch, conocido como Ganito, es un joven de 21 años que se encargó de reclutar a los miembros de la banda y después armar todo un plan de ejecución para despojar de sus pertenencias a Gianluigi y a su pareja.

Donnarumma besando la orejona l AP

Según los investigadores, los delincuentes lograron acceder por la parte del techo de la casa y agredieron a Gigetto, causándole heridas. A su esposa, Alessia, la amarraron con cables, la golpearon y la amenazaron con un cuchillo.

Los asaltantes sustrajeron de la casa de Gigio artículos como bolsas, joyas y relojes, entre todas esas cosas, se estima que los ladrones se llevaron en materia un millón de euros.

Una venganza personal

Poco después de llevar a cabo el atraco, dos de los perpetradores del crimen, fueron secuestrados por el mismo Ganito, quien los secuestró y torturó por aproximadamente 24 horas, mientras el veía toda la acción desde su celular por medio de una videollamada. Se dice que fue debido a cuentas pendientes.

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