El gol de América en la Queens League que le da la vuelta al mundo

En apenas su segunda aparición en la Queens League México, el Club América ya ha dejado una huella imborrable con una anotación que podría ser recordada como la mejor en la historia del certamen.

América en la Queens League México | X: @ClubAmeSports

ASÍ FUE EL GOLAZO DE AMÉRICA

Durante el enfrentamiento de la segunda jornada contra Galácticas, la jugadora Fernanda Piña deslumbró a todos los espectadores con una definición espectacular que aseguró el primer triunfo para las Águilas.

La exjugadora de la Liga MX Femenil ejecutó una maniobra acrobática, una especie de escorpión invertido, para conectar el balón y enviarlo al fondo de la red, marcando así su primer tanto de la noche y desatando la euforia de los presentes.

¡EL MEJOR GOL QUE SE HA VISTO EN LA QUEENS LEAGUE! pic.twitter.com/oNhUhjH4b6 — Queens League Mexico (@queensleague_mx) March 21, 2026

PRIMERA VICTORIA DE QUEENS LEAGUE

Este gol no solo fue una obra de arte, sino que también resultó crucial para que el América sumara sus primeros tres puntos en el torneo, recuperándose de la derrota sufrida en su debut una semana antes.

Las Águilas, uno de los equipos que se estrenan en esta edición, comienzan a consolidarse como protagonistas en una liga que gana cada vez más adeptos entre los aficionados al fútbol.

Primera victoria de América en la Queens League | X: @queensleague_mx