Jorginho acusa al equipo de Chappell Roan de intimidar a su hija en un hotel

La cantante Chappell Roan, una de las figuras más anticipadas del festival Lollapalooza Brasil, se ha visto envuelta en una polémica inesperada. El futbolista brasileño Jorginho denunció públicamente que el equipo de la artista tuvo un comportamiento intimidatorio hacia su hija.

El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue expuesto por el propio jugador de Flamengo, Jorge Luiz Frello Filho, conocido como Jorginho. A través de sus historias de Instagram, el deportista narró el desagradable episodio que su familia experimentó en el hotel donde coincidieron con la intérprete estadounidense.

¿Qué pasó con Jorginho y Chappell Roan?

Según el relato de Jorginho, su hija, quien es una gran admiradora de Chappell Roan, se encontraba en el mismo hotel que la cantante durante el fin de semana del festival. En un momento dado, la niña creyó ver a su ídolo y se aproximó con discreción para asegurarse de que era ella.

Chappell Roan en una presentación en Londres en 2024 | AP

Fue entonces cuando, de acuerdo con la denuncia del futbolista, el equipo de seguridad de Roan intervino de manera inapropiada, generando una situación incómoda y angustiante para la menor. "Por coincidencia, se está quedando en el mismo hotel que la artista. Durante el desayuno, la artista pasó por su mesa. Mi hija, como cualquier niño, la reconoció, se emocionó y quiso asegurarse que era ella".

"La peor parte es que ni siquiera se le acercó. Solo pasó por la mesa de la cantante, confirmó que era ella, sonrió y se fue de regreso con su mamá. No dijo nada ni pidió nada", aseguró el futbolista, quien añadió que a continuación un guardia de seguridad se acercó y les habló en un "modo agresivo".

Según el relato de Jorginho, el guardia acusó a la niña de acosar y faltar el respeto a la cantante, y las amenazó con presentar una denuncia. "Mi hija estuvo muy alterada y lloró mucho. He vivido con el futbol, la exposición pública, con gente públicamente conocida, y entiendo muy bien lo que el respeto y los límites son. Lo que pasó no fue eso, fue solo una niña admirando a alguien".

Jorginho con Flamengo en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

Para finalizar, el futbolista lamentó la actitud de la cantante y su cuerpo de seguridad con una niña de 11 años. Le recordó a Chappell que los artistas se deben a sus fans y a su público. "Al final son ellos quienes construyen todo esto. Nadie debería pasar por esto y mucho menos una niña".

La artista negó rechazar a la hija de Jorginho

Por su parte, Chappell Roan subió un par de videos en Instagram, en los cuales aseguró que ella ni siquiera se enteró de lo ocurrido. Afirmó que ella no se percató de que la niña la buscó y aseguró que el guardia de seguridad señalado no pertenece a su equipo privado.

La artista señaló que fue el guardia quien asumió que la madre y su hija tenían malas intenciones. "Esto es una locura. Lamento eso con esta mamá y su hija, que alguien haya asumido que querían hacer algo. Y se sintieron incómodas, me entristece. No lo merecían", declaró Chappell.

Chappell Roan en una presentación en Londres en 2024 | AP