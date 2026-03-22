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Empelotados

"¡Te están buscando, matador!": Los Fabulosos Cadillacs y el deporte rey

Vicentico y Sr. Flavio en el Vive Latino 2026 | AP
Emiliano Arias Pacheco 20:18 - 21 marzo 2026
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Gabriel Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico, es un gran aficionado a San Lorenzo

"¡Te están buscando, matador!", y los tambores comienzan a sonar. Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en un hito de la música latinoamericana, y su reciente participación en el Vive Latino 2026 confirmó su estrecha relación con nuestro país. La agrupación -liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo- es una de las más enérgicas del mundo, con canciones dignas de estadios.

Uno de los más grandes éxitos comerciales de Los Fabulosos es "Matador", canción que narra la historia de Manuel Santillán, un héroe ficticio. Las percusiones y metales de la obra de los Cadillacs recuerdan a las porras argentinas, además de una letra cargada de conciencia social.

Vicentico en el Vive Latino 2026 | AP

¿Cómo escribieron "Matador"?

Sr. Flavio, bajista y compositor se la banda, comentó lo siguiente: "La compuse sin cuaderno, sin guitarra, sin grabador de periodista, nunca tuve uno. Estábamos yendo a Santa Fe a tocar con los Cadillacs en un micro de gira. Estaba mirando la ruta y empezó a sonar en mi cabeza este concepto de melodía muy salsera, la clave insertada en un ritmo bahiano".

"Había estado en Brasil y me había volado la cabeza este ritmo y a eso le agregué una base de reggae ska muy Cadillacs con una línea de bajo inspirada en el tema 'The Bed’s Too Big Without You', de The Police. Y con la lírica de Rubén Blades, mi Bob Dylan de habla hispana", sentenció en su momento el Sr. Flavio a Rolling Stone.
Sr. Flavio en el Vive Latino 2026 | AP

¿Qué tienen que ver los Cadillacs y el futbol?

Además de que la canción la han adoptado para apodar a ciertos jugadores -como a Marcelo Salas-, Vicentico ha mostrado su amor por el balompié en diversos momentos. Gabriel Fernández Capello es conocido por ser un ferviente aficionado de San Lorenzo, pues creció en el barrio de Boedo.

El cantautor comentó en alguna ocasión que solamente ha pedido un autógrafo en su vida, y fue al legendario cancerbero Agustín 'Mono' Irusta, ídolo de San Lorenzo. Además, volviendo a la canción que le dio título a esta historia, el club argentino adoptó a "Matador" como una porra infaltable en el equipo de Almagro.

Por si fuera poco, otro de los grandes hitos de la banda es el álbum "La Marcha del Golazo Solitario", con un tema homónimo que se convirtió en el himno no oficial de la Selección Argentina en el Mundial de Francia 1998. Otros sencillos del disco son: "La Vida", "Los Condenaditos", "C.J." y "Vos Sabés".

Vicentico en el Vive Latino 2026 | AP
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