Exceso de filtros habría complicado la búsqueda de Grecia ‘N’; ya se encuentra en casa

Luego de varios días de incertidumbre, Grecia “N”, quien había sido reportada como desaparecida en Chiapas, fue localizada con vida tras una intensa movilización de autoridades y ciudadanos. Sin embargo, su caso no solo termina con alivio para su familia, sino que también ha generado una conversación inesperada en redes sociales: el uso de fotografías con filtros habría complicado su identificación durante la búsqueda.

La joven fue vista por última vez el pasado 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla, lo que activó de inmediato los protocolos de localización. Durante ese periodo, su ficha fue ampliamente difundida en redes sociales, donde usuarios compartieron su imagen con la esperanza de obtener información que ayudara a dar con su paradero, en medio de la preocupación creciente por su desaparición.

Grecia 'N' fue encontrada con vida tras varios días de búsqueda en Chiapas / Redes Sociales

Fue localizada con vida

Finalmente, Grecia fue ubicada sobre la carretera que conecta hacia Jiquipilas, donde autoridades lograron su localización. De acuerdo con los reportes oficiales, tras ser encontrada, recibió atención médica para verificar su estado de salud y posteriormente fue presentada ante las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que la joven se encontraba con vida y que no presentaba condiciones que pusieran en riesgo su integridad física. No obstante, el caso permanece abierto con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su desaparición y determinar posibles responsabilidades.

Como parte de los protocolos establecidos, Grecia fue canalizada para recibir acompañamiento integral, incluyendo atención médica y evaluación psicológica, con el fin de garantizar su bienestar después de los días en los que estuvo ausente.

Así era como Grecia 'N' se deja ver en sus redes sociales y de ahí tomaron la foto para su búsqueda / Redes Sociales

El factor que generó polémica

Tras confirmarse su localización, la conversación en redes sociales tomó un giro distinto, luego de que usuarios comenzaran a señalar que las imágenes utilizadas en su ficha de búsqueda no correspondían completamente a su apariencia real.

Por fortuna, la joven ya está en su casa pero antes recibió atención para saber sobre su estado de salud / Redes Sociales

De acuerdo con diversos comentarios, las fotografías difundidas habrían sido tomadas de sus perfiles personales y contaban con filtros digitales que modificaban rasgos físicos, lo que habría generado confusión al momento de intentar identificarla en campo tanto por ciudadanos como por autoridades.