Federico Vilar vuelve al Atlante en su regreso a la Primera División

Atlante sigue moviendo sus piezas de cara a su regreso a la máxima categoría del futbol mexicano. Aunque aún no tiene jugadores para enfrentar el próximo torneo de Liga MX, el equipo al menos parece ya tener su cuerpo técnico definido y hoy anunció a un nuevo auxiliar.

Este martes, el club azulgrana anunció que, el histórico exportero argentino naturalizado mexicano, Federico Vilar, volverá a formar parte del equipo, ahora como integrante del cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera en el proyecto que busca consolidar su regreso a la Primera División del futbol mexicano.

Desde hace varias semanas comenzaron a surgir versiones sobre un posible retorno de Vilar al conjunto de los Potros de Hierro. El nombre del exguardameta apareció ligado al de Miguel Herrera desde el momento en que el “Piojo” fue señalado como uno de los principales candidatos para asumir la dirección técnica del equipo.

Federico Vilar volverá a ser parte del Atlante | ATLANTE

Posteriormente, durante la conferencia de prensa en la que se hizo oficial la llegada de Herrera al banquillo azulgrana, el propio estratega confirmó que existían conversaciones avanzadas para sumar a Federico Vilar a su grupo de trabajo.

Con ello, el Atlante concreta el regreso de uno de los futbolistas más representativos de su historia reciente. Vilar defendió la portería del club entre 2003 y 2010, periodo en el que se convirtió en una de las principales figuras del equipo gracias a sus actuaciones y liderazgo dentro del terreno de juego.

Federico Vilar en su paso por Atlante

Federico Vilar, referente histórico del club

La llegada de Federico Vilar marca su primer regreso al Atlante en funciones de entrenador, luego de haberse consolidado como una de las máximas leyendas de la institución durante su etapa como jugador.

El ex arquero fue pieza fundamental en algunos de los momentos más importantes del equipo en el siglo XXI, especialmente durante la obtención del título de Liga MX en el torneo Apertura 2007, campeonato que representó la última corona de Primera División conseguida por el conjunto azulgrana.

Además del campeonato de liga, Vilar también participó con el Atlante en competencias internacionales, incluyendo la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2009, torneo al que el club mexicano asistió tras conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf.

¡HIERRO, HISTORIA Y PASIÓN! 🐴🔥

Federico Vilar se une a nuestro cuerpo técnico. El "Jefe" vuelve para transmitir el orgullo azulgrana desde el banquillo y sumar su jerarquía a los #PotrosDeHierro.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/2pCAhQ0yp3 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 13, 2026

La experiencia de Federico Vilar como entrenador

Tras finalizar su carrera como futbolista profesional, Federico Vilar inició su etapa como director técnico en el futbol mexicano. Hasta el momento, su experiencia en los banquillos incluye su paso por Cancún FC, equipo al que dirigió entre 2021 y 2022.

Curiosamente, Cancún FC disputa sus encuentros como local en el Estadio Andrés Quintana Roo, inmueble donde Vilar también vivió parte de su historia como jugador del Atlante durante la etapa en la que el club tuvo su sede en Quintana Roo.