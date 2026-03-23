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Fernando Gago al llegar con la U de Chile: "Quiero un equipo que dé placer verlo":
Fernando Gago tiene una nueva aventura en Chile, ahora el argentino toma las riendas del Club Universidad de Chile con el objetivo de construirle una identidad y un estilo de juego al equipo andino que actualmente ocupa el lugar 10 en la clasificación con 10 puntos en la Liga de Primera.
'Pintita' arribó al país sudamericano e inmediatamente se dirigió a la concentración con el equipo donde fue oficialmente presentado y dio unas palabras para sus nuevos pupilos, destacando cuáles son los objetivos a conseguir en la temporada, las cualidades del plantel y la manera de trabajar.
El exentrenador de Necaxa en la Liga MX, afirmó que todo salió muy rápido pero que la negociación siempre fue buena y con lineamientos claros. Después de hacer un análisis del equipo, las condiciones y el trabajo a realizar decidió aceptar.
Gago declaró ante medios chilenos que el plantel tiene calidad además de estar formado por jugadores, en su mayoría jóvenes y algunos con cierta experiencia. Considera que la plantilla tiene mucho potencial para hacer un buen equipo, que compite y que consiga sus objetivos.
Quiero que mis equipos sean protagonistas. Intentar que siempre llevemos a cabo lo que queremos hacer. Que sea un equipo que gane los partidos y también tenga una idea clara de lo que quiere hacer, siempre teniendo claro cuál es el rumbo, cómo lo queremos hacer y, a partir de eso, generar una identidad que contagie desde adentro hacia afuera con la gente.
U de Chile presenta seis bajas para el partido ante Unión La Calera
El exvolante argentino debutará como estratega en la Universidad de Chile cuando se enfrente a Unión La Calera, en la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la liga 2026, pero una dificultad se le presentará al técnico argentino, ya que no podrá contar con seis jugadores para disputar el encuentro.
En el caso de Javier Altamirano y Fabián Hormazábal, ellos dos no estarán disponibles para el encuentro debido a que fueron llamados por la Selección de Chile. Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero serán bajas por lesión, preocupa la ausencia de Rivero por ser un jugador fuerte del conjunto de los azules.