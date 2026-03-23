Fernando Gago al llegar con la U de Chile: "Quiero un equipo que dé placer verlo":

Fernando Gago tiene una nueva aventura en Chile, ahora el argentino toma las riendas del Club Universidad de Chile con el objetivo de construirle una identidad y un estilo de juego al equipo andino que actualmente ocupa el lugar 10 en la clasificación con 10 puntos en la Liga de Primera.

Fernando Gago dirigiendo a Necexa l MEXSPORT

'Pintita' arribó al país sudamericano e inmediatamente se dirigió a la concentración con el equipo donde fue oficialmente presentado y dio unas palabras para sus nuevos pupilos, destacando cuáles son los objetivos a conseguir en la temporada, las cualidades del plantel y la manera de trabajar.

El exentrenador de Necaxa en la Liga MX, afirmó que todo salió muy rápido pero que la negociación siempre fue buena y con lineamientos claros. Después de hacer un análisis del equipo, las condiciones y el trabajo a realizar decidió aceptar.

Fernando Gago como DT de la U de Chile l X: @udechile

Gago declaró ante medios chilenos que el plantel tiene calidad además de estar formado por jugadores, en su mayoría jóvenes y algunos con cierta experiencia. Considera que la plantilla tiene mucho potencial para hacer un buen equipo, que compite y que consiga sus objetivos.

Fernando Gago en el banquillo de Necaxa l MEXSPORT

Quiero que mis equipos sean protagonistas. Intentar que siempre llevemos a cabo lo que queremos hacer. Que sea un equipo que gane los partidos y también tenga una idea clara de lo que quiere hacer, siempre teniendo claro cuál es el rumbo, cómo lo queremos hacer y, a partir de eso, generar una identidad que contagie desde adentro hacia afuera con la gente.

U de Chile presenta seis bajas para el partido ante Unión La Calera

El exvolante argentino debutará como estratega en la Universidad de Chile cuando se enfrente a Unión La Calera, en la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la liga 2026, pero una dificultad se le presentará al técnico argentino, ya que no podrá contar con seis jugadores para disputar el encuentro.