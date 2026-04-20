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Futbol

Gallos Blancos vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026?

Gallos Blancos reciben a Cruz Azul en el Clausura 2026 | RÉCORD
Gallos Blancos reciben a Cruz Azul en el Clausura 2026 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:17 - 20 abril 2026
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Los queretanos se juegan su última esperanza de clasificar a Liguilla, mientras que los cementeros quieren reencontrarse con el triunfo

Gallos Blancos de Querétaro recibirá a Cruz Azul en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre dos equipos con diferentes objetivos en el torneo mexicano; los Emplumados se juegan su última esperanza de clasificar a Liguilla, mientras que la Máquina tiene la urgencia de reencontrarse con el triunfo.

Los cementeros atraviesan un momento complicado con dos derrotas y tres empates en sus últimos cinco encuentros. La Máquina empató en la Jornada 15 contra Tijuana por marcador 1-1, mismo resultado que tuvo en el partido de vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Los Angeles FC y ante America en la Jornada 14. Previamente sufrió cayó 3-0 ante los angelinos en la Concachampions y ante Pachuca 1-2 en la Jornada 13.

José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Por su parte, los queretanos llegan a este encuentro invictos en sus últimos cinco partidos, con dos victorias y tres empates. Empataron el pasado viernes frente a Mazatlán, tras una contundente victoria 3-1 ante Necaxa una semana antes. Previo a ello empataron 1-1 contra FC Juárez, vencieron 1-0 a Toluca, e igualaron sin goles frente a Atlas.

Liguilla y liderato en juego en el Clausura 2026

Para los albiazules, Carlo García se perfila como la figura clave del equipo, siendo señalado como el jugador estrella que podría marcar diferencias en este encuentro. Será un juego fundamental para el equipo dirigido por Esteban González, pues con un triunfo mantendrán la esperanza de clasificar a la Fase Final, siempre y cuando se den otros resultados que les favorezcan.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul ante Xolos | MEXSPORT

Por otro lado, Cruz Azul tendrá en Agustín Palavecino a su referente en el campo, siendo identificado como el jugador estrella del conjunto cementero. La Máquina necesita urgentemente una victoria para recuperar la confianza tras su reciente racha sin triunfos, sobre todo si quieren asegurar la localía en los Cuartos de Final de la Liguilla; incluso pueden pelear por el liderato, siempre y cuando Chivas, Pachuca y Pumas dejen ir puntos.

El último enfrentamiento entre estos equipos se produjo el 25 de septiembre de 2025, cuando Cruz Azul y Queretaro empataron 2-2 en el Apertura 2025. Un semestre antes, la Máquina se impuso 1-0 y en el Apertura 2024 la victoria fue por marcador 2-0. La última victoria de los Gallos fue en el Apertura 2023, por marcador 1-3, y fue la única en sus últimos diez enfrentamientos.

Ali Ávila poniendo el empate de Querétaro ante Mazatlán l MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el partido de Gallos Blancos contra Cruz Azul?

  • Fecha: Martes 21 de abril de 2026

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Corregidora

  • Transmisión: Fox One

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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