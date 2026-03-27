‘Haré todo para que Messi juegue el Mundial’: Scaloni sobre la situación de Leo

A menos de 80 días de que inicie el Mundial, Argentina no sabe si podrá contar con su capitán Lionel Messi. Pero el seleccionador Lionel Scaloni no se desespera.

Nosotros no tenemos ningún apuro con eso”, dijo el jueves el estratega del último campeón mundial en rueda de prensa. "Sabemos que lo que decide será lo mejor, tanto para el equipo como para él. Esperamos que sea que sí".

De mi parte, haré todo lo posible para que esté... Para el bien del fútbol tiene que estar, pero no soy el que decide. Será él, su estado de ánimo y estado físico", afirmó Scaloni. "Es él quien decide. Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad".

Lionel Scaloni campeón del mundo en 2022 | MexSport

Por lo pronto, Scaloni confirmó que el también capitán de Inter Miami jugará el viernes el amistoso contra Mauritania y contra Zambia el martes. Ambos partidos se realizarán en el estadio La Bombonera. Son las últimas pruebas antes de que el técnico confirme la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Leo va a jugar los dos, no sé cuántos minutos, pero va a estar en los dos”, adelantó Scaloni. “Es una linda oportunidad para ver en la cancha y que (los hinchas) disfruten lo que nosotros disfrutamos cada vez que está acá”.

Lionel Scaloni anuncia convocatoria de Argentina para gira en Asia | INSTAGRAM: @leomessi

¿Qué dijo Scaloni sobre a Finalíssima?

Creo que no es culpa de nadie, el fútbol en esto es un tema secundario”, sostuvo el técnico argentino al referirse a los trastornos que ocasionó la cancelación del duelo ante el campeón europeo España el 27 de marzo en Qatar por el conflicto en Medio Oriente.

Scaloni también evitó entrar en polémicas sobre la falta de acuerdo entre las federaciones de ambos países para mudar la Finalíssima a otro escenario.

Al final hay que sacar lo positivo. Tenemos dos amistosos ya los rivales hay que respetarlos y aprovechar para ver a los chicos", agregó.

Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile en las Eliminatorias de Conmebol | MEXSPORT

El entrenador no eludió las críticas por los amistosos que ha jugado Argentina contra rivales de menor calidad desde que se consagró campeón del mundo.

No te garantiza nada jugar con los mejores y no te garantiza nada esto”, reflexionó. "Lo que hay que hacer es afrontar lo que venga. Viene esto y usar lo positivo. El resultado después dirá si acertaste o no. No es matemática pura".

Scaloni adelantó que Argentina se enfrentará a Serbia en los días previos al inicio de la Copa del Mundo y que se está por definir otro amistoso, además de revelar que no había citado en un principio a Franco Mastantuono , juvenil de 18 años con poco rodaje en el Real Madrid, porque sólo tenía confirmado un amistoso. Luego de surgir la opción de Zambia, le pidió sumarse al plantel.

Valoro sus ganas de querer estar. Estamos contentos con él. Es un chico de 18 años... hay que darle tiempo y está en un club muy exigente, el más exigente del mundo. Y eso hace que todo se magnifique. De nosotros saldrá toda la contención y sobre todo que sepa que hay que ir poco a poco y que su carrera recién empieza y que tiene que ir ascendente", opinó Scaloni.

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Scaloni opinó que el calor durante el verano en el hemisferio norte “no va a ser bueno para el espectáculo” en la Copa del Mundo.

"Es impresionante el calor. Lo que más me preocupa son los horarios", dijo el técnico, quien criticó a la FIFA. "A lo mejor no son los indicados para jugadores. Diego (Maradona) ya se quejaba de lo mismo en México (1986) y seguimos igual. No pasó nada".

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También se refirió a la sede elegida para la estadía de su equipo en Kansas City. "Dicen que es muy bonito. No fui. Me lo mostré por fotos. No buscamos lujos, sino estar cómodos. Que tenga las comodidades mínimas".

Argentina, que también fue campeón mundial en 1978 y 1986, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.