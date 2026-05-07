Histórico: Independiente Rivadavia clasificó y dejó a Fluminense al borde del abismo

En su debut en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer clasificado a Octavos de Final tras empatar 1-1 ante Fluminense.

En un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C del máximo torneo de clubes de Sudamérica, el equipo argentino, que cumple su primera participación internacional tras ganar la Copa Argentina en 2025, se adelantó a los 66 minutos con un cabezazo de Alex Arce.

Fluminense igualó en el descuento a través de John Kennedy.

Clasificación invicta

Rivadavia mantuvo su invicto y llegó a 10 puntos para asegurar el pase cuando restan dos fechas para la finalización de la fase de grupos. Fluminense quedó en el sótano con dos unidades.

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Independiente Rivadavia mostró el juego ordenado y efectivo que ya le permitió vencer a Fluminense en Río de Janeiro en la segunda jornada.

Fabrizio Sartori Prieto de Independiente pelea el balón con Nonato Santana de Fluminense | X: @CSIRoficial

El buen momento de la Lepra mendocina se extiende a su competición doméstica, ya que es líder de la tabla anual del futbol argentino con 34 puntos y está en Octavos de Final del Torneo Apertura donde enfrentará el sábado a Unión de Santa Fe.

Independiente Rivadavia, que solo tuvo 27% de posesión de balón, pero produjo 15 tiros totales, abrió el marcador en una jugada preparada tras un saque de esquina, que Arce remató tras un centro de Luciano Gómez.

El paraguayo Arce llegó a cinco gritos en el torneo e igualó en la tabla de artilleros a su compatriota Carlos González, de Independiente del Valle.

Flu en peligro

Fluminense, campeón en 2023, rescató un punto en el tiempo agregado con un tiro de John Kennedy, que entró tras rebotar en la defensa de los locales. Con solo dos unidades el Flu quedó, de momento, en el último puesto del pelotón.

El portero de Fluminense, Fabio Lopes, se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa Libertadores, con 114.

Luciano Acosta en juego contra Independiente Rivadavia | X: @FluminenseFC

A sus 45 años, Fabio dejó atrás a Ever Almeida, ídolo en el arco de Olimpia, a quien había igualado la semana pasada en la derrota ante Bolivar. Franco Armani, de River Plate, completa el podio con 112 partidos.

De los 114 cotejos, Fabio disputó 81 con Cruzeiro, 31 con Fluminense y dos con Vasco da Gama.

U Católica y Cruzeiro, sin goles

En Santiago, Universidad Católica y Cruzeiro no se sacaron ventaja y pactaron un 0-0.

El equipo chileno llevó la iniciativa, sobre todo a partir de la expulsión de Keny Arroyo en el inicio del segundo tiempo.

Sebastian Arancibia, de Universidad Católica, disputa un balón con Kaique Kenji de Cruzeiro | AP