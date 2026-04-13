Hoy No Circula lunes 13 de abril de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan

El programa Hoy No Circula continúa aplicándose en la Ciudad de México y el Estado de México con el objetivo de reducir la contaminación ambiental. Para este lunes 13 de abril de 2026, ya se encuentran definidas las restricciones vehiculares que deben seguir los automovilistas.

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas.

Esta medida aplica tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los autos con engomado amarillo y placas 5 y 6 no podrán circular este lunes./ Pixabay

¿Qué autos no circulan este lunes 30 de marzo?

La restricción corresponde a los vehículos que cuenten con holograma 1 y 2, así como aquellos que no tengan verificación vigente. Estos automóviles deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido.

Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de esta medida, por lo que pueden circular con normalidad todos los días, incluyendo este lunes.

También quedan fuera de la restricción los autos eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, servicios de emergencia y vehículos para personas con discapacidad.

La restricción vehicular se mantiene de 5:00 a 22:00 horas./Pixabay

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en toda la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Chalco y Valle de Chalco, entre otros.

Es importante que los conductores respeten estas disposiciones, ya que las autoridades pueden aplicar multas a quienes no cumplan con el programa.

El monto de la sanción por incumplir el Hoy No Circula puede variar, pero generalmente oscila entre los 2 mil y 3 mil pesos, dependiendo de la infracción.

Además, el vehículo podría ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales para el propietario.

El Hoy No Circula se mantiene como una medida clave para mejorar la calidad del aire en la región, por lo que se recomienda a los ciudadanos planear sus traslados con anticipación y verificar si su vehículo puede circular.