Santiago González logra histórico Bicampeonato en el Mexico City Open 2026

El tenista mexicano Santiago González continúa consolidando su legado en el tenis nacional al coronarse campeón del torneo de dobles del Mexico City Open 2026. Junto al estadounidense Ryan Seggerman, el veracruzano se impuso en una intensa final con parciales de 6-4, 4-6 y 10-8 ante el ecuatoriano Diego Hidalgo y el estadounidense Patrik Trhac.

Este triunfo convierte a González en el primer jugador en ganar dos títulos consecutivos de dobles en la historia del Mexico City Open, reafirmando su dominio en el certamen capitalino. La victoria se gestó en el Estadio Rafael 'Pelón' Osuna del Centro Deportivo Chapultepec, escenario que volvió a ser testigo de una destacada actuación del mexicano.

El partido fue altamente competitivo y se definió en un super tie-break lleno de emoción, donde la experiencia de González y la consistencia de Seggerman marcaron la diferencia. La dupla mostró gran química dentro de la cancha, factor clave para asegurar el campeonato.

Santiago González, tenista mexicano, en 2020 | IMAGO7

Santiago González hace historia en el Mexico City Open

Con este resultado, Santiago González llegó a ocho partidos invicto en dos ediciones del torneo, consolidándose como uno de los referentes del dobles en el circuito Challenger. Además, el título representa una muestra de su vigencia a los 43 años, compitiendo al más alto nivel frente a rivales más jóvenes.

Tras el partido, el mexicano destacó la importancia del apoyo del público local: señaló que la afición siempre aporta un impulso extra y que la conexión con su compañero fue fundamental tanto dentro como fuera de la cancha.

Por su parte, Ryan Seggerman también celebró el logro, destacando que este torneo se ha convertido en una cita especial en su calendario. El estadounidense suma así su segundo título en la Ciudad de México (2024 y 2026) y su tercera final consecutiva en el evento.

Santiago González, tenista mexicano, en 2020 | IMAGO7

¿Qué sigue para Santiago González tras el bicampeonato?

Luego de su victoria en el Mexico City Open, Santiago González viajará a Europa para disputar la gira de arcilla rumbo a Roland Garros. En el Abierto de Múnich, competirá junto al italiano Luciano Darderi, mientras que Seggerman hará pareja con el estadounidense Ben Shelton.

El experimentado tenista mexicano aseguró que este triunfo lo motiva a seguir compitiendo al máximo nivel, con la mira puesta en conquistar más títulos en la temporada. Su desempeño reciente confirma que aún tiene mucho que aportar en el circuito ATP y Challenger.