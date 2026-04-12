Joven atleta de 18 años ya superó los récords de Usain Bolt

Un velocista australiano rompió la marca mundial júnior en los 200 metros planos, con lo que superó el registro que Usain Bolt registró en su momento con esa misma edad. Su nombre es Gout Gout y el mundo del atletismo ya lo tiene en la mira.

Considerado por muchos como el sucesor de Usain Bolt desde su adolescencia, Gout Gout ha demostrado que las expectativas no le quedan grandes. Con solo 18 años, el australiano se coronó en la Final de los 200 metros de los campeonatos nacionales en Sídney, con un tiempo extraordinario de 19.67 segundos.

Gout Gout en durante el Golden Spike en 2025 | AP

Este registro no solo le valió el oro, sino que también pulverizó el récord mundial de la distancia en la categoría júnior. Además, su marca es superior al ritmo que el propio Bolt exhibía a esa misma edad, lo que intensificó las comparaciones con el plusmarquista mundial.

Un historial de hazañas precoces

El seguimiento sobre Gout Gout se intensificó a finales de 2024, cuando con apenas 16 años ya había superado una de las marcas de Bolt para esa edad. A pesar de la inevitable comparación, el joven atleta busca forjar su propio legado.

"Soy Gout Gout, y estoy tratando de hacerme un nombre por mí mismo", declaró en aquel entonces, con la clara intención de escribir su propia historia.

Poco antes, en agosto de ese mismo año, Gout Gout brilló en el Mundial de Atletismo Sub-20. En dicha competencia, se colgó la medalla de plata compitiendo contra rivales que lo superaban en edad, una hazaña que no pasó desapercibida.

"Ambos sabíamos que fue un momento significativo, pero también entendimos que era solo una parte de un camino mucho más largo", comentó su entrenadora sobre aquel logro.

Un futuro prometedor y un contrato millonario

Su impresionante rendimiento ha convertido a Gout Gout en un imán para las grandes marcas deportivas. Recientemente, el atleta firmó un importante contrato de patrocinio con Adidas, valorado en más de seis millones de dólares, que lo vinculará a la compañía hasta 2032.

La fecha no es casual: ese año, los Juegos Olímpicos se celebrarán en Brisbane, en su país natal, donde se espera que sea una de las grandes estrellas locales.

Usain Bolt celebrando con su compatriota Yohan Blake | AP