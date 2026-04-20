Incidentes en las gradas obligan a suspender el Superclásico Paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño

El esperado duelo entre Olimpia y Cerro Porteño, el partido más importante del futbol paraguayo, fue suspendido este domingo debido a graves enfrentamientos en las tribunas del Estadio Defensores del Chaco en Asunción. Los disturbios involucraron a hinchas del equipo visitante, Cerro Porteño, y a las fuerzas policiales.

Aunque no se ha proporcionado una cifra oficial de heridos, las autoridades confirmaron que los altercados dejaron lesionados. "Hay heridos, tanto policías como hinchas de Cerro", declaró a la prensa el comisario Isidro Gamarra de la Policía Nacional, sin ofrecer más detalles en el momento.

La decisión de suspender el encuentro fue anunciada por Michael Sánchez, director de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF). El partido se detuvo cerca de la media hora de juego, cuando la violencia en las gradas se volvió incontrolable.

Estadio Defensores del Chaco en Asunción | AFP

¿Qué pasó en el Olimpia vs Cerro Porteño?

Un contingente de policías antimotines tuvo que intervenir en la tribuna asignada a los seguidores de Cerro Porteño, utilizando balines de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los responsables de los desórdenes. En medio del caos quedaron atrapados mujeres y niños, y algunos aficionados saltaron hacia una zona ocupada por hinchas de Olimpia, agravando la situación. Varias personas se desmayaron a causa de los gases.

Ante la gravedad de los hechos, se abrieron las puertas del estadio para facilitar la evacuación. Muchos espectadores invadieron el campo de juego para alejarse de los enfrentamientos. Ambulancias y refuerzos policiales acudieron al lugar para atender a los afectados y asegurar los alrededores del recinto.

Tristes imágenes que llegan desde Paraguay. El superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido por incidentes. pic.twitter.com/jPguK6VWqh — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 19, 2026

El partido hasta ese momento

El partido, que se mantenía empatado 0-0, había comenzado con un ambiente festivo, incluyendo un homenaje al mediocampista Richard Ortiz por alcanzar los 500 partidos con la camiseta de Olimpia. Sin embargo, la tensión creció rápidamente con algunos roces entre los jugadores antes de que la violencia estallara en las gradas.

Para este Superclásico, el segundo del año, la Policía había anunciado un operativo de seguridad con más de 3.500 agentes. Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez, llegaba como líder del Torneo Apertura con 39 puntos, seguido por Cerro Porteño con 33.

🇵🇾 Hinchas de Cerro Porteño vs. la policía paraguaya, hoy en el Estadio Defensores del Chaco, para el clásico paraguayo vs. Olimpia que fue suspendido. pic.twitter.com/ejJ9rMlYN5 — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) April 19, 2026

Tras la suspensión, los presidentes de ambos clubes expresaron sus posturas. Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, se mostró "muy apenado" por el desenlace y aseguró que su club, como organizador, "dio toda la garantía" y realizó "una organización perfecta". Añadió que Olimpia "se va a resguardar en los derechos que sea necesario" para proteger la "integridad del fútbol".