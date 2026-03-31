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Instagram Plus llega a México: precio, funciones y cómo stalkear sin que te descubran
Meta quiere llevar el “chismecito digital” a otro nivel. La compañía de Mark Zuckerberg comenzó a probar Instagram Plus, una suscripción premium que promete funciones exclusivas… y una que ya está dando mucho de qué hablar: ver historias sin que nadie se entere.
Sí, básicamente pagar por stalkear sin dejar rastro. A muchos les llamará la atención mientras para otros podría ser una molestia y tipo de espionaje ciberterrorista.
¿Cuánto cuesta Instagram Plus?
Aunque aún no está disponible de forma global, la nueva suscripción ya se prueba en países como México, Japón y Filipinas.
En territorio mexicano, el costo sería de 39 pesos al mes, según reportes en redes. Este servicio es independiente de Meta Verified, por lo que no incluye verificación, sino herramientas enfocadas en la experiencia dentro de la app.
¿Qué incluye Instagram Plus?
Instagram Plus llega con varias funciones que podrían enganchar (y mucho) a los usuarios:
Ver historias sin aparecer en la lista de visualizaciones
Saber quién volvió a ver tus historias
Crear listas ilimitadas de seguidores (más allá de Close Friends)
Extender la duración de historias otras 24 horas
Destacar una historia una vez por semana
Enviar “Superlikes” animados
Buscar directamente si alguien específico vio tu historia
En pocas palabras: más control, más visibilidad… y más posibilidades de andar de curioso sin consecuencias.
Lanzamiento en medio de polémicas
El anuncio no llega en el mejor momento para Meta. La empresa ha sido señalada recientemente por el diseño adictivo de sus plataformas. Incluso, un jurado en California concluyó que Meta tuvo 70% de responsabilidad en un caso relacionado con daños a usuarios.
Además, en Nuevo México fue declarada responsable por poner en riesgo a menores, facilitando la exposición a depredadores en sus plataformas. A pesar de esto, la compañía sigue apostando por nuevas funciones… ahora, con modelo de suscripción.
¿El futuro de Instagram será de pago?
Con Instagram Plus, Meta deja claro que busca monetizar aún más la experiencia dentro de la app.
Y aunque para algunos será una herramienta útil, para otros abre el debate: ¿vale la pena pagar por funciones que antes eran gratis… o simplemente por stalkear mejor?
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