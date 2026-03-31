Instagram Plus llega a México: precio, funciones y cómo stalkear sin que te descubran

Meta quiere llevar el “chismecito digital” a otro nivel. La compañía de Mark Zuckerberg comenzó a probar Instagram Plus, una suscripción premium que promete funciones exclusivas… y una que ya está dando mucho de qué hablar: ver historias sin que nadie se entere.

Sí, básicamente pagar por stalkear sin dejar rastro. A muchos les llamará la atención mientras para otros podría ser una molestia y tipo de espionaje ciberterrorista.

La nueva suscripción ya se prueba en países como México, Japón y Filipinas / FREEPIK

¿Cuánto cuesta Instagram Plus?

Aunque aún no está disponible de forma global, la nueva suscripción ya se prueba en países como México, Japón y Filipinas.

En territorio mexicano, el costo sería de 39 pesos al mes, según reportes en redes. Este servicio es independiente de Meta Verified, por lo que no incluye verificación, sino herramientas enfocadas en la experiencia dentro de la app.

Por 39 pesitos al mes podrás ver las historias de los demás sin ser detectado / FREEPIK

¿Qué incluye Instagram Plus?

Instagram Plus llega con varias funciones que podrían enganchar (y mucho) a los usuarios:

Ver historias sin aparecer en la lista de visualizaciones

Saber quién volvió a ver tus historias

Crear listas ilimitadas de seguidores (más allá de Close Friends)

Extender la duración de historias otras 24 horas

Destacar una historia una vez por semana

Enviar “Superlikes” animados

Buscar directamente si alguien específico vio tu historia

En pocas palabras: más control, más visibilidad… y más posibilidades de andar de curioso sin consecuencias.

Con Instagram Plus se extenderá la duración de historias otras 24 horas / FREEPIK

Lanzamiento en medio de polémicas

El anuncio no llega en el mejor momento para Meta. La empresa ha sido señalada recientemente por el diseño adictivo de sus plataformas. Incluso, un jurado en California concluyó que Meta tuvo 70% de responsabilidad en un caso relacionado con daños a usuarios.

Además, en Nuevo México fue declarada responsable por poner en riesgo a menores, facilitando la exposición a depredadores en sus plataformas. A pesar de esto, la compañía sigue apostando por nuevas funciones… ahora, con modelo de suscripción.

La noticia de este nuevo sistema no fue del agrado de muchos al sentirse vigilados sin control / FREEPIK

¿El futuro de Instagram será de pago?

Con Instagram Plus, Meta deja claro que busca monetizar aún más la experiencia dentro de la app.