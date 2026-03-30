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Futbol

¡Irak se siente como en casa! Aficionados invaden la Macroplaza en Monterey

Un aficionado iraquí viaja desde IRAK a TURQUÍA, luego a ESTADOS UNIDOS y finalmente a MÉXICO para llegar a Monterrey y seguir el partido de su Selección en el Repechaje para la Copa del Mundo 2026.
Jorge Armando Hernández 16:57 - 30 marzo 2026
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Aficionados iraquíes ya se encuentran en Monterrey para su partido de repechaje

Los aficionados de Irak invadieron la Macroplaza en una conglomeración para apoyar a la Selección de Iraq en busca del boleto al Mundial en el Repechaje Intercontinental ante Bolivia.

Los Leones de Mesopotamia le muestran a Bolivia que serán locales en la Sultana del Norte y que tienen más que claro el objetivo y lo que deben de hacer para conseguirlo.

Aficionados con playeras de México muestran playeras de Irak l INSTA: @iraqnt_en

Banderas, tambores, trompetas y demás instrumentos sonaron intensamente en la Macroplaza de Monterrey, cientos de miles de aficionados iraquíes se dieron cita en el espacio público para dar a apoyo a los futbolistas de su selección.

La afición de medio oriente no solamente se dio cita en la Macroplaza de Monterrey sino que se dieron el tiempo para hacer recorrido turístico por todo el estado de Nuevo León, incluso visitaron El Gigante de Acero.

Boliva, la rival de Irak, durante un entrenamiento l AFP

Los aficionados del conjunto asiático llenaron de color y alegría Monterrey y próximamente lo harán en la casa de Rayados de Monterrey.

Irak puede regresar a una Copa del Mundo tras 40 años de ausencia

Los Leones de Mesopotamia están a un solo partido de regresar a una Copa del Mundo tras 40 años de ausencia, pero el contexto geopolítico no es el más adecuado para el conjunto asiático que busca vencer a Bolivia y conseguir el boleto.

Playera de Irak posa sobre la Macroplaza l INSTA: @iraqnt_en
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